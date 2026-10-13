En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Visita del papa León XIV a Argentina Notas

El Vaticano informó que al papa León XIV le sacaron un tumor maligno

El papa fue operado de un nódulo pulmonar en el Policlínico Gemelli de Roma. La intervención duró 90 minutos y se realizó con éxito. Se confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

13/10/2026 | 17:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El papa León XIV

FOTO: El papa León XIV

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Vaticano informó sobre la exitosa operación del papa León XIV, quien fue intervenido para extirpar un nódulo en el pulmón. La cirugía se llevó a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma, donde el pontífice ingresó al mediodía del mismo día. 

Según el parte médico, el Santo Padre se sometió a una cirugía torácica programada para realizar una extirpación completa de la lesión. Durante la operación, se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video.

“El Santo Padre fue sometido, según lo programado, a una cirugía torácica para lograr una extirpación completa de la lesión. Se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video”, indica el comunicado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El comunicado detalló que el examen posterior a la operación confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, el cual había sido sospechado en estudios previos. La intervención quirúrgica duró cerca de 90 minutos y el papa permaneció en el quirófano aproximadamente tres horas. 

No se reportaron complicaciones y el procedimiento se consideró exitoso. Tras la cirugía, el papa despertó con normalidad y, luego de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta del hospital.

El equipo quirúrgico estuvo liderado por el profesor Stefano Margaritora, quien fue asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología incluyó al profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello. El Vaticano actualizó la noticia a medida que se recibían más detalles sobre la salud del pontífice.

Lectura rápida

¿Qué operación se realizó? Se realizó una cirugía para extirpar un nódulo en el pulmón del papa León XIV.

¿Quién lideró el equipo quirúrgico? El equipo quirúrgico estuvo liderado por el profesor Stefano Margaritora.

¿Cuándo se llevó a cabo la cirugía? La cirugía se llevó a cabo el mismo día en que el papa ingresó al hospital.

¿Dónde fue la operación? La operación se realizó en el Policlínico Gemelli de Roma.

¿Cuál fue el diagnóstico confirmado tras la cirugía? El diagnóstico confirmado fue adenocarcinoma pulmonar.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf