El Vaticano informó que al papa León XIV le sacaron un tumor maligno

El Vaticano informó sobre la exitosa operación del papa León XIV, quien fue intervenido para extirpar un nódulo en el pulmón. La cirugía se llevó a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma, donde el pontífice ingresó al mediodía del mismo día.

Según el parte médico, el Santo Padre se sometió a una cirugía torácica programada para realizar una extirpación completa de la lesión. Durante la operación, se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video.

“El Santo Padre fue sometido, según lo programado, a una cirugía torácica para lograr una extirpación completa de la lesión. Se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video”, indica el comunicado.

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Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office. The surgeons removed the lower lobe of the Pope’s right lung, and tissue examined during the operation confirmed the diagnosis of “lung adenocarcinoma,” as suspected from tests conducted beforehand. The Pope was in the operating room approximately three hours, while the operation itself lasted about 90 minutes. The doctors said it was successful and there were no complications. Pope Leo awoke normally after surgery and, following a brief period of observation, returned to his room on the hospital’s 10th floor, according to the statement. — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

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El comunicado detalló que el examen posterior a la operación confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, el cual había sido sospechado en estudios previos. La intervención quirúrgica duró cerca de 90 minutos y el papa permaneció en el quirófano aproximadamente tres horas.

No se reportaron complicaciones y el procedimiento se consideró exitoso. Tras la cirugía, el papa despertó con normalidad y, luego de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta del hospital.

El equipo quirúrgico estuvo liderado por el profesor Stefano Margaritora, quien fue asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología incluyó al profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello. El Vaticano actualizó la noticia a medida que se recibían más detalles sobre la salud del pontífice.