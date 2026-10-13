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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Qué es un adenocarcinoma pulmonar, el tumor maligno con el que fue diagnosticado el papa León XIV

El papa fue operado de un nódulo pulmonar en el Policlínico Gemelli de Roma. La intervención duró 90 minutos y se realizó con éxito. 

13/10/2026 | 17:26Redacción Cadena 3

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Al Santo Padre le extirparon un nódulo maligno en el pulmón derecho.

FOTO: Al Santo Padre le extirparon un nódulo maligno en el pulmón derecho.

El papa León.

FOTO: El papa León.

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El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células que recubren los pulmones y producen sustancias como el moco. Forma parte de los llamados tumores de pulmón de células no pequeñas y es el subtipo más frecuente de esta enfermedad.

Aunque puede desarrollarse en personas fumadoras o exfumadoras, también es el tipo de cáncer de pulmón que aparece con mayor frecuencia entre quienes nunca fumaron.

La enfermedad se produce cuando determinadas células presentan alteraciones que provocan una multiplicación descontrolada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el consumo de tabaco, la exposición al humo de otras personas, el radón y algunas sustancias presentes en el ambiente laboral. Sin embargo, no todos los casos están relacionados con el tabaquismo y su aparición puede responder a distintos factores.

En sus primeras etapas, el adenocarcinoma pulmonar puede no presentar síntomas y detectarse durante estudios realizados por otros motivos. Cuando aparecen señales, las más habituales son tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, sangre al toser, cansancio y pérdida de peso sin explicación aparente.

Para confirmar el diagnóstico, los médicos pueden recurrir a estudios por imágenes y a una biopsia, que permite analizar las células y establecer si el tumor es maligno.

El tratamiento depende de la ubicación y el tamaño del tumor, de si se extendió a otros órganos y de las condiciones generales del paciente. Cuando la enfermedad se encuentra localizada, la cirugía para extirpar el tumor puede ser una de las principales opciones.

También pueden indicarse radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos dirigidos, según las características del cáncer y la evaluación del equipo médico.

Lectura rápida

¿Qué diagnóstico recibió el Papa? El Papa León XIV recibió un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

¿Dónde fue la intervención quirúrgica? La intervención quirúrgica tuvo lugar en el Policlínico Gemelli de Roma.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar? Es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón y es el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón.

¿Cómo avanza la enfermedad? La enfermedad puede avanzar sin síntomas en sus primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana.

¿Qué información se está actualizando? El Vaticano está actualizando la información sobre la salud del Papa León XIV.

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