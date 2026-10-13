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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

El Vaticano informó que al papa León XIV le extirparon un tumor maligno

El Santo Padre fue operado de un nódulo en el Policlínico Gemelli de Roma. La intervención duró 90 minutos y se realizó con éxito. Se confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma.

13/10/2026 | 17:15Redacción Cadena 3

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El papa León XIV

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    Audio. El Vaticano informó que al papa León XIV le sacaron un tumor maligno.

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El Vaticano informó sobre la exitosa operación del papa León XIV, quien fue intervenido para extirpar un nódulo en el pulmón. La cirugía se llevó a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma, donde el pontífice ingresó al mediodía del mismo día. 

El parte médico dado a conocer expresa que el sumo pontífice, de 71 años, se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. 

El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios, precisa el informe. León permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones, remarcó el parte médico.

“El Santo Padre fue sometido, según lo programado, a una cirugía torácica para lograr una extirpación completa de la lesión. Se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video”, indica el comunicado.

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El comunicado detalló que el examen posterior a la operación confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, el cual había sido sospechado en estudios previos. La intervención quirúrgica duró cerca de 90 minutos y el papa permaneció en el quirófano aproximadamente tres horas. 

No se reportaron complicaciones y el procedimiento se consideró exitoso. Tras la cirugía, el papa despertó con normalidad y, luego de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta del hospital.

El equipo quirúrgico estuvo liderado por el profesor Stefano Margaritora, quien fue asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología incluyó al profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello. El Vaticano actualizó la noticia a medida que se recibían más detalles sobre la salud del pontífice.

Lectura rápida

¿Qué operación se realizó? Se realizó una cirugía para extirpar un nódulo en el pulmón del papa León XIV.

¿Quién lideró el equipo quirúrgico? El equipo quirúrgico estuvo liderado por el profesor Stefano Margaritora.

¿Cuándo se llevó a cabo la cirugía? La cirugía se llevó a cabo el mismo día en que el papa ingresó al hospital.

¿Dónde fue la operación? La operación se realizó en el Policlínico Gemelli de Roma.

¿Cuál fue el diagnóstico confirmado tras la cirugía? El diagnóstico confirmado fue adenocarcinoma pulmonar.

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