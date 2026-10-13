Investigan acoso sexual por robot en Colonia; dos jóvenes controlaban la situación

COLONIA, Alemania (AP) — Las autoridades alemanas han iniciado una investigación por posible acoso sexual tras un incidente en el que un robot, controlado por dos jóvenes, tocó el trasero de una chica de 16 años y realizó movimientos de embestida hacia ella, según informó la policía local.

El suceso tuvo lugar durante la noche del sábado al domingo, y se reporta que el presunto dueño del robot, un adolescente de 16 años, y un acompañante de 19 años, grabaron el acto y lo transmitieron en vivo a través de internet.

El portavoz de la policía de Colonia, Christoph Bermel, indicó que aunque los dos jóvenes no han sido acusados formalmente, se les considera sospechosos. Los investigadores están tratando de determinar si los movimientos del robot fueron preprogramados o si se controlaron en tiempo real.

"Hasta ahora no teníamos conocimiento de este fenómeno", afirmó Bermel a la agencia de noticias. Agregó que este tipo de incidente es "un terreno nuevo para nosotros", lo que refleja la preocupación de las autoridades ante situaciones similares en el futuro.

Los equipos de emergencia que respondieron al incidente encontraron el robot en el maletero de un vehículo, y la policía confiscó tanto el robot como los teléfonos móviles de los dos jóvenes involucrados.

La Policía de Renania del Norte-Westfalia en Colonia publicó en Facebook una imagen del robot, que se describe como de color rojo y dorado, tirado en el suelo. El robot, que mide aproximadamente 120 cm (3 pies y 11 pulgadas), estaba vestido con una camiseta sin mangas blanca, pantalones deportivos negros, una cadena dorada y gafas de sol, además de un bigote falso.

Videos que circulan en internet muestran a los jóvenes guiando al robot hacia un grupo de mujeres, chocando con una y abrazando a otras en una animada calle nocturna. En uno de los clips, uno de los hombres le grita repetidamente al robot y lo empuja hacia atrás después de que este realiza gestos sexuales, lo que provoca risas entre los presentes.

La policía, a través de su cuenta de Facebook, criticó los comentarios inapropiados sobre el incidente y advirtió que compartir o bromear acerca de situaciones de acoso puede tener un impacto negativo en las víctimas.

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El periodista de AP Jamey Keaten, en Ginebra, contribuyó a este despacho.

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