Investigan acoso sexual por robot en Colonia; dos jóvenes controlaban la situación
Las autoridades alemanas investigan un caso de acoso sexual donde un robot controlado por dos adolescentes tocó a una chica de 16 años. El incidente ocurrió en Colonia y generó preocupación en la comunidad.
FOTO: Policía confisca robot que manoseó a una chica de 16 años; investiga quién lo controlaba
COLONIA, Alemania (AP) — Las autoridades alemanas han iniciado una investigación por posible acoso sexual tras un incidente en el que un robot, controlado por dos jóvenes, tocó el trasero de una chica de 16 años y realizó movimientos de embestida hacia ella, según informó la policía local.
El suceso tuvo lugar durante la noche del sábado al domingo, y se reporta que el presunto dueño del robot, un adolescente de 16 años, y un acompañante de 19 años, grabaron el acto y lo transmitieron en vivo a través de internet.
El portavoz de la policía de Colonia, Christoph Bermel, indicó que aunque los dos jóvenes no han sido acusados formalmente, se les considera sospechosos. Los investigadores están tratando de determinar si los movimientos del robot fueron preprogramados o si se controlaron en tiempo real.
"Hasta ahora no teníamos conocimiento de este fenómeno", afirmó Bermel a la agencia de noticias. Agregó que este tipo de incidente es "un terreno nuevo para nosotros", lo que refleja la preocupación de las autoridades ante situaciones similares en el futuro.
Los equipos de emergencia que respondieron al incidente encontraron el robot en el maletero de un vehículo, y la policía confiscó tanto el robot como los teléfonos móviles de los dos jóvenes involucrados.
La Policía de Renania del Norte-Westfalia en Colonia publicó en Facebook una imagen del robot, que se describe como de color rojo y dorado, tirado en el suelo. El robot, que mide aproximadamente 120 cm (3 pies y 11 pulgadas), estaba vestido con una camiseta sin mangas blanca, pantalones deportivos negros, una cadena dorada y gafas de sol, además de un bigote falso.
Videos que circulan en internet muestran a los jóvenes guiando al robot hacia un grupo de mujeres, chocando con una y abrazando a otras en una animada calle nocturna. En uno de los clips, uno de los hombres le grita repetidamente al robot y lo empuja hacia atrás después de que este realiza gestos sexuales, lo que provoca risas entre los presentes.
La policía, a través de su cuenta de Facebook, criticó los comentarios inapropiados sobre el incidente y advirtió que compartir o bromear acerca de situaciones de acoso puede tener un impacto negativo en las víctimas.
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El periodista de AP Jamey Keaten, en Ginebra, contribuyó a este despacho.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Colonia?
Un robot controlado por dos jóvenes tocó el trasero de una chica de 16 años, lo que generó una investigación por acoso sexual.
¿Quiénes son los sospechosos?
Los sospechosos son un adolescente de 16 años y un joven de 19, quienes transmitieron el incidente en vivo.
¿Qué está investigando la policía?
La policía investiga si los movimientos del robot estaban preprogramados o si fueron controlados en tiempo real por los jóvenes.
¿Qué medidas tomó la policía?
La policía confiscó el robot y los teléfonos móviles de los jóvenes, y expresó su desconocimiento sobre este tipo de incidentes.
¿Cuál fue la reacción de la policía?
La policía advirtió sobre el impacto negativo de bromear o compartir comentarios inapropiados sobre situaciones de acoso.
[Fuente: AP]