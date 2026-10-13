FOTO: Nuevos alegatos en el juicio por la muerte de Maradona: Dalma y Gianinna expresan su enojo

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- Este martes se desarrolló una nueva jornada de alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, donde el abogado Mario Baudry, quien representa a Dieguito Fernando, acusó a la defensa de Leopoldo Luque de "buscar a un perejil" en el caso, refiriéndose a Pedro Di Spagna. Las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, mostraron su enojo ante un pedido de absolución para el psicólogo Carlos Díaz.

Baudry comenzó su exposición mostrando una imagen de Dieguito junto a su padre, cuando Maradona era entrenador de Dorados de Sinaloa en México, y calificó a los acusados como "una banda de irresponsables". En sus declaraciones, el abogado sostuvo que "con un simple diurético, Maradona se hubiera salvado", y presentó comunicaciones entre Luque, Vanesa Morla y Maximiliano Pomargo, el ex asistente personal de Diego.

En cuanto a las penas, Baudry se distanció de la Fiscalía y solicitó 16 años para Luque y Nancy Forlini, así como 14 para Cosachov, por homicidio simple con dolo eventual. Para el psicólogo Díaz, requirió 12 años, mientras que pidió 4 años para el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni, por homicidio culposo.

El abogado denunció que la defensa de Luque intentó responsabilizar a Di Spagna, y subrayó que la Fiscalía detectó esta maniobra, pidiendo su absolución. Baudry también solicitó investigar a Mariana Flichmann, gerente de Riesgo de Swiss Medical, quien fue testigo en el juicio.

Por su parte, Félix Linfante, abogado de Jana Maradona, presentó alegatos contundentes. Coincidió con la solicitud de absolución para Di Spagna y cuestionó el accionar de Luque, afirmando que se consideraba amigo de Maradona y no asumió la responsabilidad sobre su salud. Linfante destacó que varios testigos indicaron que Maradona presentaba un "abdomen globoso" y "anasarca" al ser encontrado sin vida el 25 de noviembre de 2020.

El enojo de Dalma y Gianinna fue evidente, especialmente tras el pedido de absolución para Díaz, lo que las llevó a manifestarse en Instagram con el mensaje: "No hay explicación. NO HAY FORMA".

Linfante también criticó a la jefa de Cuidados Domiciliarios, Nancy Edith Forlini, señalando que cortó la comunicación entre los enfermeros y los médicos tratantes, y que sabía que la casa era un riesgo para Maradona. Según Linfante, "ella era garante; obró con dolo eventual, sus omisiones causaron la muerte de Maradona. Diego agonizó 12 horas".

El juicio se encuentra en un momento clave, ya que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro han dictado un cuarto intermedio hasta este jueves a las 10. En esa ocasión, será el turno de Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Maradona, y el cierre de los alegatos estará a cargo de Fernando Burlando, defensor de Dalma y Gianinna.

Las defensas presentarán sus conclusiones los días 20, 21 y 22 de octubre.