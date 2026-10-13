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Cadena 3 Motor: En C3 YouTube con Dakar en alerta, WRC 2027, Misión Baja 1000, controversias

8ª edición audiovisual de 22' minutos. Situación de la 'Odisea' tras los ataques en Riad. El próximo calendario WRC, sin Argentina. Nuestra cobertura en México. Niegan licencia internacional a piloto cordobés. FRAD Córdoba no se expide sobre la inseguridad de su certamen 'low cost' de rally.

13/10/2026 | 18:30Redacción Cadena 3

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Esta semana no viajamos, pero llegamos al Cadena 3 Motor #8, nuestro nuevo encuentro en las pantallas llenos de información y de reflexiones para compartir con el gran público que sigue todo el automovilismo con nosotros. 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

El Dakar 2027, la Baja 1000 2026, el Calendario 2027 del FIA WRC, el escenario para el regreso del Rally de Argentina, los debates institucionales que terminan pagando, sin razón, los pilotos y la inseguridad del Campeonato de Rally Regional de Córdoba no resuelta con celeridad, son nuestros temas principales, que tienes disponible desde este martes. Como 'perlita', compartimos con todos ustedes la 'Maniobra del Fin de Semana' que nos llega desde Mendoza con el TN y el gran Agustín Canapino.

Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa no solo te cuentan el automovilismo por la radio y por las redes. En el resumen habitual de los martes, vienen con las imágenes, infografías, los comentarios y los datos para que estés informado de lo más importante del automovilismo.

Porque C3M sumó a sus producciones radiales y digitales, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube. Un especial de 22' minutos lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal de los Argentinos para informarte y escuchar opiniones profesionales.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3 -Marcos Villagra, Martín Yoris, Juan P. Brino-

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