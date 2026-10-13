Franco Mastantuono fue operado sorpresivamente: cuánto tardará en recuperarse
El delantero argentino fue sometido a una intervención quirúrgica en la Fiorentina para tratar una fractura en su mano izquierda. Regresará pronto a las prácticas.
FOTO: Mastantuono fue operado en la Fiorentina.
La Fiorentina de Italia informó que el delantero argentino Franco Mastantuono fue sometido a una cirugía ambulatoria en su mano izquierda. La operación tuvo como propósito reducir y reparar una fractura en el cuarto metatarsiano de la zona.
De acuerdo con el parte médico del club italiano, la lesión de Mastantuono ocurrió tras un "traumatismo contundente" en la derrota sufrida ante el Genoa el pasado sábado.
Una noticia alentadora para el jugador y la Fiorentina es que no necesitará un periodo de reposo tras la intervención. A partir de este miércoles, el futbolista podrá participar en las prácticas y estará disponible para el entrenador en el encuentro del domingo contra el Como.
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Report Medico su Franco Mastantuono.
?? https://t.co/1mQJRh3vdC https://t.co/PW0ubMljqk— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 13, 2026
/Fin Código Embebido/
A pesar de que Mastantuono no goza del mejor apoyo por parte de los aficionados de la "Viola", ha sido titular en siete de los últimos ocho partidos desde su llegada a préstamo desde el Real Madrid.
El entrenador de la Fiorentina, Paolo Vanoli, se refirió a las críticas que recibe el argentino, afirmando: "Debe entender el fútbol italiano, pero si no juega, no puede entenderlo. La experiencia es clave para crecer en este deporte".
Finalmente, el técnico concluyó: "Franco es un jugador importante y no debería quejarse; así se convierte en el mejor. Es fundamental saber manejar tu estatus".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Franco Mastantuono?
Fue operado de una fractura en la mano izquierda tras un traumatismo en un partido.
¿Quién es Franco Mastantuono?
Es un delantero argentino que juega en la Fiorentina, cedido por el Real Madrid.
¿Cuándo se realizó la operación?
La cirugía se llevó a cabo el 13 de octubre de 2026.
¿Dónde se realizó la intervención?
La operación fue realizada en la Fiorentina, Italia.
¿Cuál es su estado tras la cirugía?
No necesitará reposo y podrá volver a entrenar al día siguiente.
[Fuente: Noticias Argentinas]