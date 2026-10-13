Manuel Lanzini extiende su contrato con Vélez y se queda hasta diciembre de 2027

Buenos Aires, 13 octubre (NA) – El mediocampista de experiencia Manuel Lanzini ha renovado su contrato con Vélez, que ahora se extenderá hasta diciembre de 2027.

De acuerdo a la información de la Agencia Noticias Argentinas, la renovación se activó automáticamente tras el cumplimiento de los objetivos fijados por el club al momento de su contratación.

Desde su llegada al "Fortín", Lanzini ha disputado un total de 45 encuentros y ha conseguido un título, la Supercopa Argentina 2024, bajo la dirección del entrenador Guillermo Barros Schelotto.

En una jornada que coincidió con un martes 13, el club recibió la noticia de la extensión del contrato de Manuel Lanzini, quien permanecerá en la institución hasta finales de 2027.

El jugador, que se ha establecido como titular habitual en el equipo dirigido por los hermanos Barros Schelotto, ha enfrentado varios problemas físicos a lo largo de su carrera. Sin embargo, logró cumplir con los requisitos exigidos por la dirigencia encabezada por el presidente Fabián Berlanga, lo que facilitó la renovación automática de su contrato.

La confirmación de la extensión fue acompañada por fotografías en el estadio José Amalfitani, donde Lanzini posó junto a su familia. En sus redes sociales, expresó: "Estoy muy feliz de extender mi contrato con Vélez, un club maravilloso".

Además, el mediocampista agradeció a la institución por abrirle las puertas a él y a su familia, destacando el apoyo de sus compañeros, del cuerpo técnico y del personal del club, quienes han seguido confiando en él. También se dirigió a los hinchas de Vélez, reconociendo el cariño que le brindan en cada partido y expresando su deseo de devolver ese apoyo en el campo de juego, afirmando: "Saben que siempre voy a dar todo de mí".

Lanzini llegó a Vélez en 2025 como jugador libre tras su segundo paso por River, y rápidamente se convirtió en una figura clave del equipo, participando en 43 partidos, anotando nueve goles y brindando cinco asistencias.