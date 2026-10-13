Julián Álvarez se retira abucheado tras nuevo partido sin goles en el Atlético de Madrid

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) – Julián Álvarez, el delantero argentino que milita en el Atlético de Madrid, volvió a enfrentar la desaprobación de los hinchas durante su salida del campo en el último encuentro de la UEFA Champions League contra el Manchester United. A los 26 minutos del segundo tiempo, el jugador fue sustituido por Ademola Lookman, en un partido que finalizó 2-0 a favor del equipo español, asegurando su lugar en la próxima fase del torneo.

La afición del club "Colchonero" ha mostrado un creciente descontento hacia el atacante cordobés, quien intentó dejar el equipo durante el último mercado de pases para unirse al Barcelona, aunque el club catalán nunca realizó una oferta que convenciera al Atlético.

Según reportes de la Agencia Noticias Argentinas, la relación entre Álvarez y los hinchas se ha deteriorado tras esta situación, lo que ha llevado a una atmósfera tensa en cada aparición del jugador en el campo. En el último encuentro, el delantero tuvo un primer tiempo aceptable, pero en la segunda parte, un remate en el palo fue lo único que logró generar, mientras que sus imprecisiones en los pases frustraron las oportunidades de su equipo.

Los abucheos del público se hicieron notar tras cada error, y cuando Diego "Cholo" Simeone decidió reemplazarlo, la situación se tornó más incómoda. Álvarez, al salir, recibió algunos aplausos que lo sorprendieron, pero la ovación no era para él, sino para Álex Baena, quien también fue sustituido al mismo tiempo. Al anunciar el nombre de Álvarez, los silbidos volvieron a resonar en el estadio, dejando en claro el descontento de los aficionados.