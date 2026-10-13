Julián Álvarez se retira abucheado tras nuevo partido sin goles en el Atlético de Madrid
El delantero argentino no pudo marcar en la temporada y fue abucheado por la afición tras ser reemplazado en el duelo contra el Manchester United.
FOTO: Julián Álvarez volvió a sentir el enojo de sus hinchas.
Buenos Aires, 13 de octubre (NA) – Julián Álvarez, el delantero argentino que milita en el Atlético de Madrid, volvió a enfrentar la desaprobación de los hinchas durante su salida del campo en el último encuentro de la UEFA Champions League contra el Manchester United. A los 26 minutos del segundo tiempo, el jugador fue sustituido por Ademola Lookman, en un partido que finalizó 2-0 a favor del equipo español, asegurando su lugar en la próxima fase del torneo.
La afición del club "Colchonero" ha mostrado un creciente descontento hacia el atacante cordobés, quien intentó dejar el equipo durante el último mercado de pases para unirse al Barcelona, aunque el club catalán nunca realizó una oferta que convenciera al Atlético.
Según reportes de la Agencia Noticias Argentinas, la relación entre Álvarez y los hinchas se ha deteriorado tras esta situación, lo que ha llevado a una atmósfera tensa en cada aparición del jugador en el campo. En el último encuentro, el delantero tuvo un primer tiempo aceptable, pero en la segunda parte, un remate en el palo fue lo único que logró generar, mientras que sus imprecisiones en los pases frustraron las oportunidades de su equipo.
Los abucheos del público se hicieron notar tras cada error, y cuando Diego "Cholo" Simeone decidió reemplazarlo, la situación se tornó más incómoda. Álvarez, al salir, recibió algunos aplausos que lo sorprendieron, pero la ovación no era para él, sino para Álex Baena, quien también fue sustituido al mismo tiempo. Al anunciar el nombre de Álvarez, los silbidos volvieron a resonar en el estadio, dejando en claro el descontento de los aficionados.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Julián Álvarez?
Recibió silbidos de los hinchas al ser sustituido en un partido de Champions League.
¿Quiénes jugaron el partido?
El Atlético de Madrid enfrentó al Manchester United en la UEFA Champions League.
¿Cuándo se produjo el incidente?
El incidente ocurrió el 13 de octubre de 2026 durante el partido.
¿Por qué fue silbado?
Los hinchas están descontentos con su rendimiento y su intento de salir del club.
¿Qué hizo Álvarez durante el partido?
Tuvo un remate en el palo, pero falló en varios pases, lo que afectó al equipo.
[Fuente: Noticias Argentinas]