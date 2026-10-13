Boca cayó ante Vasco da Gama en la ida de semifinales de la Sudamericana y deberá ganar en Brasil

Boca jugó un mal primer tiempo y no pudo aprovechar la diferencia numérica durante la segunda mitad del complemento, además de encontrarse diezmado por las lesiones, y perdió este martes a la noche como local por 1-0 con Vasco Da Gama de Brasil, en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026.

El autor del único gol de la noche en "La Bombonera" fue el extremo Adson, a los 24 minutos del primer tiempo.

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GRAN CABEZAZO DE ADSON PARA EL 1-0 DE VASCO El delantero ganó de arriba y metió un frentazo letal para abrir el marcador ante Boca. CONMEBOL #Sudamericana https://t.co/oSgPShggF8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

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Además, la visita jugó con uno menos durante buena parte de la segunda parte a partir de la expulsión del mediocampista Andrés Gómez, que vio dos tarjetas amarillas en pocos segundos de diferencia, a los 19 minutos.

La derrota obliga al “Xeneize” a remontar en el partido de vuelta, a disputarse este martes 20 de octubre, a las 21.30 (horario argentino), con horario a confirmar: la Conmebol aún no determinó si acepta el pedido de jugar en el mítico Maracaná o muda la serie a Asunción, Paraguay.

El primer tiempo no dejó una buena imagen del equipo local, que lució inconexo e inofensivo, mientras que el conjunto brasileño necesitó de pocos acercamientos para ponerse en ventaja.

La primera llegada del partido fue de Vasco Da Gama, a los cuatro minutos de la primera parte, con un buen remate cruzado desde afuera del área del atacante Bruno Duarte, que salió rasante y exigió la estirada del arquero Álvaro Montero.

Boca tuvo su primer acercamiento a los 16 minutos, cuando Milton Delgado recibió por el costado izquierdo del área y cruzó el centro atrás para la aparición de Santiago Ascacibar, cuyo zurdazo buscaba el segundo palo y fue bloqueado por un defensor.

Cinco minutos después, un gran gesto técnico de Leonel Flores le permitió desprenderse por izquierda y llegar hasta el borde del área para disparar, aunque su tiro se fue ancho.

La visita abrió el marcador a los 24 minutos de la primera parte, cuando un centro al primer palo del volante Andrés Gómez permitió que Adson cargue contra el área y cuelgue su cabezazo del ángulo izquierdo de Montero, para el 1-0.

Durante el primer tiempo, el cambio de Enner Valencia por Miguel Merentiel no parece surtir efecto, ya que el ecuatoriano no está siendo asistido de forma efectiva para aprovechar el juego aéreo, y termina saliendo del área en algunas ocasiones, buscando ser parte del juego del “Xeneize”.

Además, el atacante con pasado en el fútbol inglés terminó padeciendo la falta de compañeros que se dediquen a asistirlo, como hizo Sebastián Villa en la segunda parte, por los pensamientos individualistas de jugadores como Flores o Ascacibar, que tienen mejor relación con el gol que con la asistencia, y los partidos flacos de Carlos Palacios y Williams Alarcón, encargado de la pelota parada hasta que fue reemplazado.

Boca se acercó a la igualdad a los 36 minutos, con una pelota suelta que Leandro Lozano pudo capturar por derecha para meter el centro buscapié, que Ascacibar no pudo definir con un taco errado.

Vasco tuvo el primer acercamiento del segundo tiempo por medio del contraataque, a los ocho minutos, en una jugada en la que Lautaro Blanco salió lejos y dejó un hueco en la espalda, por el cual Paulo Henrique se metió al ganarle la carrera a Facundo Herrera, aunque su derechazo cruzado salió ancho.

Apenas un minuto después, el local volvió a exigir con los centros, mediante una pelota que Blanco cruzó con potencia por detrás del cuerpo del arquero rival, e impactó en su poste izquierdo.

A los 14 minutos de la segunda parte, un córner al primer palo permitió el anticipo de Herrera, que cabeceó incómodo y no pudo ajustar su remate al poste opuesto, que se fue ancho.

Un minuto más tarde, un Sebastián Villa de buen ingreso puso superar a su marcador por izquierda y sacó un remate seco, que salió a la posición del arquero Leo Jardim.

El mediocampista Andrés Gómez dejó a su equipo con 10 de forma insólita a los 19 minutos, al ser amonestado dos veces en pocos segundos: tras ver la primera amarilla por impedir el juego rápido de un tiro libre, un leve contacto en el cuerpo del árbitro, mientras reclamaba la posición de la pelota en la falta, hizo enfurecer al chileno Piero Maza, que decidió expulsarlo.

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GÓMEZ EMPUJÓ AL ÁRBITRO Y SE FUE EXPULSADO ANTE BOCA El mediocampista colombiano protestó la tarjeta amarilla y Piero Maza decidió expulsarlo. CONMEBOL #Sudamericana https://t.co/YRWO60O7Qt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

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En 26 minutos, y con un hombre más, Boca comenzó a crecer y a empujar a fuerza de valentía, mediante una pelota suelta sobre el borde del área que le quedó a Ascacibar, cuyo remate pleno con el empeine astilló el travesaño.

A los 30 minutos, Blanco volvió a desprenderse por izquierda y levantó la cabeza antes de meter el enésimo centro buscapié, que fue ligeramente desviado por un defensor rival y pasó a centímetros del poste.

En el tercer minuto de descuento, un nuevo centro atrás desde la izquierda habilitó a Merentiel, que le puso el borde interno a un disparo débil, el cual impactó en el defensor Robert Renan y perdió destino de gol.

La última fue del local: en el séptimo y último minuto de descuento, tras una pelota al área que fue cabeceada en dos oportunidades, Valencia quedaba de frente al gol para empujar la pelota y generar el delirio de la hinchada, pero el defensor José Rodríguez alcanzó a anticipar y evitar el remate, para sentenciar el 1-0.

Transmisión de Cadena 3

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