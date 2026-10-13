Hallaron un cuerpo en la zona oeste de la ciudad de San Luis

FOTO: Un llamado al 911 alertó sobre la presencia del cuerpo.

Efectivos de la Policía trabajaban, desde las 15 de este martes, en la zona oeste de la ciudad de San Luis, tras el hallazgo del cuerpo de una persona en inmediaciones de la avenida Circunvalación, en el sector de la ex Ruta Pescadores.

Según informó la Oficina de Relaciones Policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia del cuerpo, que podría estar casi totalmente cubierto por maleza y tierra.

Fuentes consultadas señalaron que se trataría de una mujer, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.

La Justicia interviene para establecer la identidad de la persona y determinar las circunstancias del fallecimiento, que por el momento se desconocen.

Informe de Alejandro Heredia.