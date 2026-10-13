Hallaron un cuerpo en la zona oeste de la ciudad de San Luis
Ocurrió cerca de la avenida Circunvalación, en la zona de la ex Ruta Pescadores. La Policía y la Justicia investigan la identidad de la persona y las circunstancias del fallecimiento.
13/10/2026 | 23:03Redacción Cadena 3
FOTO: Un llamado al 911 alertó sobre la presencia del cuerpo.
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Audio. Hallan un cuerpo en San Luis: la Policía investiga posibles causas de muerte y su identidad
Panorama Federal
Efectivos de la Policía trabajaban, desde las 15 de este martes, en la zona oeste de la ciudad de San Luis, tras el hallazgo del cuerpo de una persona en inmediaciones de la avenida Circunvalación, en el sector de la ex Ruta Pescadores.
Según informó la Oficina de Relaciones Policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia del cuerpo, que podría estar casi totalmente cubierto por maleza y tierra.
Fuentes consultadas señalaron que se trataría de una mujer, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.
La Justicia interviene para establecer la identidad de la persona y determinar las circunstancias del fallecimiento, que por el momento se desconocen.
Informe de Alejandro Heredia.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en San Luis? Efectivos de la Policía hallaron un cuerpo en la zona oeste de San Luis.
¿Quién alertó sobre el hallazgo? Un llamado al 911 notificó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo.
¿Cuándo se produjo el hallazgo? El hallazgo ocurrió a las 15 de este martes.
¿Dónde fue encontrado el cuerpo? En inmediaciones de la avenida Circunvalación, en la ex Ruta Pescadores.
¿Por qué se investiga el caso? La Justicia investiga para establecer la identidad de la persona y las circunstancias de su fallecimiento.