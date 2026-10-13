"El Chino" Zelarayán fue elegido mejor jugador de la fecha 12

Lucas Zelarayán fue distinguido como el Mejor Jugador de la Fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol. El reconocimiento premia la gran actuación del volante de Belgrano en la victoria del “Pirata” ante Racing.

El “Chino” fue figura en el partido y terminó con números contundentes: 1 gol, 1 asistencia y 2 remates al arco. La Liga Profesional destacó que Zelarayán “jugó un partidazo” en el triunfo de Belgrano, consolidándose como una de las piezas más influyentes del equipo cordobés en el Torneo Clausura.

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El #MejorJugador de la #Fecha12 llega con @ML_Argentina ?? Lucas Zelarayán, de @Belgrano ?? ?? El Chino jugó un partidazo en la victoria del Pirata ante Racing ?? Goles: 1 ?? Asistencias: 1 ?? Remates al arco: 2 https://t.co/pkVXwchlt5 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 13, 2026

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Zelarayán metió un golazo en la primera parte tras juntarse muy bien con Lucas Passerini y definir con un muy buen zurdazo desde fuera del área luego de hacer una pared con el número nueve de Belgrano.

En el final del partido, el "Chino" se asoció con Franco Vázquez y le brindó una gran asistencia para que el "Mudo" ponga el 2-0 en el Cilindro de Avellaneda.

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Este triunfo de Belgrano ante Racing le permitió al conjunto de Ricardo Zielinski subirse a lo más alto de su zona. "El Pirata" enfrentará a River este domingo por la fecha 13 del campeonato.