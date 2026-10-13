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"El Chino" Zelarayán fue elegido mejor jugador de la fecha 12

El futbolista de Belgrano anotó un golazo y dio una asistencia en el duelo que el "Pirata" le ganó a Racing en Avellaneda.

13/10/2026 | 20:45Redacción Cadena 3

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Zelarayán y Vázquez, figuras de Belgrano.

FOTO: Zelarayán y Vázquez, figuras de Belgrano.

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Lucas Zelarayán fue distinguido como el Mejor Jugador de la Fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol. El reconocimiento premia la gran actuación del volante de Belgrano en la victoria del “Pirata” ante Racing.

El “Chino” fue figura en el partido y terminó con números contundentes: 1 gol, 1 asistencia y 2 remates al arco. La Liga Profesional destacó que Zelarayán “jugó un partidazo” en el triunfo de Belgrano, consolidándose como una de las piezas más influyentes del equipo cordobés en el Torneo Clausura.

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Zelarayán metió un golazo en la primera parte tras juntarse muy bien con Lucas Passerini y definir con un muy buen zurdazo desde fuera del área luego de hacer una pared con el número nueve de Belgrano.

En el final del partido, el "Chino" se asoció con Franco Vázquez y le brindó una gran asistencia para que el "Mudo" ponga el 2-0 en el Cilindro de Avellaneda.

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Este triunfo de Belgrano ante Racing le permitió al conjunto de Ricardo Zielinski subirse a lo más alto de su zona. "El Pirata" enfrentará a River este domingo por la fecha 13 del campeonato.

Lectura rápida

¿Quién fue distinguido como el Mejor Jugador de la Fecha 12? Lucas Zelarayán fue reconocido como el Mejor Jugador de la Fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol.

¿Qué hizo Zelarayán en el partido? Zelarayán anotó 1 gol, dio 1 asistencia y realizó 2 remates al arco.

¿Con quién se asoció Zelarayán para anotar su gol? Se asoció con Lucas Passerini para marcar un golazo en la primera parte.

¿Qué resultado obtuvo Belgrano ante Racing? Belgrano ganó 2-0 contra Racing.

¿A quién enfrentará Belgrano en la próxima fecha? Belgrano enfrentará a River este domingo por la fecha 13 del campeonato.

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