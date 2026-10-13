Inflación de septiembre: qué rubros aumentaron más y cuáles quedaron rezagados
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al noveno mes del año.
13/10/2026 | 16:36Redacción Cadena 3
FOTO: El INDEC dio a conocer las cifras de septiembre.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a septiembre de 2026. El nivel general registró una variación mensual del 1,9%, mientras que el análisis pormenorizado de los datos reflejó una fuerte dispersión entre las distintas canastas de consumo.
La división con mayor variación mensual en todo el país fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un alza del 3,1%. Este incremento estuvo impulsado por el reajuste en las tarifas de los servicios públicos regulados y el impacto de los alquileres.
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Datos oficiales. La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un alza de 23,6% en el año
Así lo informó el Indec este martes. Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza. El índice de precios se aceleró en relación al mes anterior.
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Cerca se ubicó el rubro de la Educación, que anotó una suba del 3,0% producto de la actualización en las cuotas de los colegios privados. Completó el podio de mayores aumentos los sectores de Comunicación, con un avance del 2,5% por las tarifas de telefonía e internet, y Salud, que subió un 2,4% empujado por los medicamentos y la medicina prepaga.
En tanto la división que presentó la menor variación mensual en el noveno mes del año fue Restaurantes y hoteles, con un incremento de apenas el 1,1%, lo que demostró una marcada moderación estacional tras el cierre de las vacaciones de invierno.
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Datos del INDEC. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre
El INDEC publicó este martes los datos de la inflación, la cual alcanzó el 1,9% y acumula un alza de 23,6% en el año.
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En esta misma línea de calma se ubicaron los sectores de Prendas de vestir y calzado junto con Bebidas alcohólicas y tabaco, ambos con una variación del 1,4%.
Por su parte, el rubro del Transporte registró un alza del 1,5%, mientras que Equipamiento y mantenimiento del hogar subió un 1,6%.
Finalmente, el rubro de mayor peso y sensibilidad social dentro de la medición, Alimentos y bebidas no alcohólicas, se situó en un 2,0%, apenas una décima por encima del nivel general. Este comportamiento en las góndolas resultó clave para evitar una aceleración del índice general y estabilizar el costo de la canasta básica.
Lectura rápida
¿Qué datos difundió el INDEC? Se difundieron los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a septiembre de 2026.
¿Cuál fue la variación mensual del IPC? La variación mensual del IPC fue del 1,9%.
¿Qué división tuvo la mayor variación mensual? La división con mayor variación fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 3,1%.
¿Qué rubro presentó la menor variación mensual? Restaurantes y hoteles presentó la menor variación mensual, con un incremento de 1,1%.
¿Cómo se comportó el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas? Este rubro se situó en un 2,0%, estabilizando el costo de la canasta básica.