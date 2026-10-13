Los equipos con peores promedios al descender
Estudiantes de Río Cuarto pasó a la historia como el club con peor coeficiente al momento de decretarse la pérdida de categoría.
13/10/2026 | 15:43Redacción Cadena 3
FOTO: Estudiantes de Río Cuarta y una pésima campaña
La campaña de Estudiantes de Río Cuarto sigue dando que hablar, ya que al descender por la tabla de promedios y a falta de cuatro fechas con 12 puntos en juego se convirtió en el equipo con peor coeficiente a la hora de perder la categoría.
Si bien puede mejorar el registro con las unidades por jugar, la historia marcará que el 0,393 de promedio es el peor número que marcó un club en el momento de descender, por debajo del 0,447 de Huracán de Tres Arroyos en la temporada 2004/05 y del 0,466 de Crucero del Norte en 2015.
Los equipos con los peores promedios al descender
Equipo Temporada Promedio
Estudiantes de Río Cuarto 2026 0.393* (en juego)
Huracán de Tres Arroyos 2004/05 0.447
Crucero del Norte 2015 0.466
Chacarita Juniors 2017/18 0.666
Tiro Federal de Rosario 2005/2006 0.710
Banfield 1996/97 0.728
Gimnasia y Tiro de Salta 1997/98 0.736
Los Andes 2000/2001 0,789
Argentinos Juniors 1995/96 0.825
Chacarita Juniors 2009/10 0.842
Huracán de Corrientes 1996/97 0.842
Huracán 1998/99 0.850
Belgrano 1995/96 0.860
San Martín de San Juan 2025 0.875
Ferro 1999/2000 0.885
Quilmes 2006/07 0.912
SE VA DE PRIMERA SIN ENFRENTAR A 15 EQUIPOS
El formato del certamen de Primera División hace que el “León” y varios clubes más terminen la temporada sin enfrentar a otros equipos.
En el caso de Estudiantes, dejará la categoría superior sin haber jugado ante 13 de los 15 de la zona A: Boca, Independiente, Estudiantes de La Plata, Vélez, Lanús, Newell’s, Talleres, Unión, Platense, Defensa y Justicia, Riestra, Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza.
A los clubes que enfrentó del otro grupo son San Lorenzo de Almagro e Instituto.
Informe de Gabriel Rodríguez
Lectura rápida
¿Qué equipo tiene el peor coeficiente al descender?
Estudiantes de Río Cuarto tiene el peor coeficiente con un promedio de 0,393.
¿Quién tenía el récord anterior de peor promedio?
Huracán de Tres Arroyos tenía el récord anterior con un promedio de 0,447.
¿Cuántos puntos quedan en juego para Estudiantes?
Quedan 12 puntos en juego.
¿A cuántos equipos no enfrentó Estudiantes?
Estudiantes no enfrentó a 13 de los 15 equipos de la zona A.
¿Qué formato de torneo afecta a Estudiantes?
El formato del certamen de Primera División permite que varios clubes terminen la temporada sin enfrentar a otros equipos.