Los equipos con peores promedios al descender

La campaña de Estudiantes de Río Cuarto sigue dando que hablar, ya que al descender por la tabla de promedios y a falta de cuatro fechas con 12 puntos en juego se convirtió en el equipo con peor coeficiente a la hora de perder la categoría.

Si bien puede mejorar el registro con las unidades por jugar, la historia marcará que el 0,393 de promedio es el peor número que marcó un club en el momento de descender, por debajo del 0,447 de Huracán de Tres Arroyos en la temporada 2004/05 y del 0,466 de Crucero del Norte en 2015.

Los equipos con los peores promedios al descender

Equipo Temporada Promedio

Estudiantes de Río Cuarto 2026 0.393* (en juego)

Huracán de Tres Arroyos 2004/05 0.447

Crucero del Norte 2015 0.466

Chacarita Juniors 2017/18 0.666

Tiro Federal de Rosario 2005/2006 0.710

Banfield 1996/97 0.728

Gimnasia y Tiro de Salta 1997/98 0.736

Los Andes 2000/2001 0,789

Argentinos Juniors 1995/96 0.825

Chacarita Juniors 2009/10 0.842

Huracán de Corrientes 1996/97 0.842

Huracán 1998/99 0.850

Belgrano 1995/96 0.860

San Martín de San Juan 2025 0.875

Ferro 1999/2000 0.885

Quilmes 2006/07 0.912

SE VA DE PRIMERA SIN ENFRENTAR A 15 EQUIPOS

El formato del certamen de Primera División hace que el “León” y varios clubes más terminen la temporada sin enfrentar a otros equipos.

En el caso de Estudiantes, dejará la categoría superior sin haber jugado ante 13 de los 15 de la zona A: Boca, Independiente, Estudiantes de La Plata, Vélez, Lanús, Newell’s, Talleres, Unión, Platense, Defensa y Justicia, Riestra, Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza.

A los clubes que enfrentó del otro grupo son San Lorenzo de Almagro e Instituto.

Informe de Gabriel Rodríguez