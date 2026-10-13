En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Los equipos con peores promedios al descender

Estudiantes de Río Cuarto pasó a la historia como el club con peor coeficiente al momento de decretarse la pérdida de categoría.

13/10/2026 | 15:43Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estudiantes de Río Cuarta y una pésima campaña

FOTO: Estudiantes de Río Cuarta y una pésima campaña

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La campaña de Estudiantes de Río Cuarto sigue dando que hablar, ya que al descender por la tabla de promedios y a falta de cuatro fechas con 12 puntos en juego se convirtió en el equipo con peor coeficiente a la hora de perder la categoría.

Si bien puede mejorar el registro con las unidades por jugar, la historia marcará que el 0,393 de promedio es el peor número que marcó un club en el momento de descender, por debajo del 0,447 de Huracán de Tres Arroyos en la temporada 2004/05 y del 0,466 de Crucero del Norte en 2015.

Los equipos con los peores promedios al descender

Equipo Temporada Promedio

Estudiantes de Río Cuarto 2026 0.393* (en juego)

Huracán de Tres Arroyos 2004/05 0.447

Crucero del Norte 2015 0.466

Chacarita Juniors 2017/18 0.666

Tiro Federal de Rosario 2005/2006 0.710

Banfield 1996/97 0.728

Gimnasia y Tiro de Salta 1997/98 0.736

Los Andes 2000/2001 0,789

Argentinos Juniors 1995/96 0.825

Chacarita Juniors 2009/10 0.842

Huracán de Corrientes 1996/97 0.842

Huracán 1998/99 0.850

Belgrano 1995/96 0.860

San Martín de San Juan 2025 0.875

Ferro 1999/2000 0.885

Quilmes 2006/07 0.912

SE VA DE PRIMERA SIN ENFRENTAR A 15 EQUIPOS

El formato del certamen de Primera División hace que el “León” y varios clubes más terminen la temporada sin enfrentar a otros equipos.

En el caso de Estudiantes, dejará la categoría superior sin haber jugado ante 13 de los 15 de la zona A: Boca, Independiente, Estudiantes de La Plata, Vélez, Lanús, Newell’s, Talleres, Unión, Platense, Defensa y Justicia, Riestra, Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza.

A los clubes que enfrentó del otro grupo son San Lorenzo de Almagro e Instituto.

Informe de Gabriel Rodríguez

Lectura rápida

¿Qué equipo tiene el peor coeficiente al descender?
Estudiantes de Río Cuarto tiene el peor coeficiente con un promedio de 0,393.

¿Quién tenía el récord anterior de peor promedio?
Huracán de Tres Arroyos tenía el récord anterior con un promedio de 0,447.

¿Cuántos puntos quedan en juego para Estudiantes?
Quedan 12 puntos en juego.

¿A cuántos equipos no enfrentó Estudiantes?
Estudiantes no enfrentó a 13 de los 15 equipos de la zona A.

¿Qué formato de torneo afecta a Estudiantes?
El formato del certamen de Primera División permite que varios clubes terminen la temporada sin enfrentar a otros equipos.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf