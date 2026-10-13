El desayuno y otros hábitos diarios mejoran la capacidad para manejar el estrés, según un estudio

Un reciente estudio realizado por la Universidad de Binghamton reveló que los hábitos diarios, como el consumo regular de desayuno, la práctica de ejercicio y un sueño adecuado, podrían tener un impacto significativo en la forma en que las personas manejan el estrés. La investigación, que incluyó a aproximadamente 400 estudiantes universitarios, encontró que estos hábitos estaban relacionados con una mayor flexibilidad psicológica, un rasgo que permite a las personas adaptarse mejor a situaciones difíciles.

La flexibilidad psicológica se define como la capacidad de ajustar pensamientos, emociones y acciones ante cambios en las circunstancias. Las personas con mayor flexibilidad pueden reconocer sus emociones, evaluar sus opciones y responder de manera más efectiva a los desafíos. Lina Begdache, profesora asociada de estudios de salud y bienestar en la Universidad de Binghamton y autora principal del estudio, explicó que "las personas que se mantienen tranquilas bajo presión tienen una mejor capacidad para manejar el estrés a través de esta flexibilidad".

Para investigar la conexión entre los hábitos de vida y la resiliencia emocional, Begdache trabajó junto a Jason Cherry, exprofesor asistente de terapia física en la misma universidad, y el exalumno Alexander J. Talkachov. Los investigadores recopilaron respuestas de encuestas anónimas que incluían información sobre la dieta, los patrones de sueño y la actividad física de los estudiantes.

Los hallazgos mostraron una conexión notable entre hábitos saludables y la capacidad de enfrentar el estrés. Aquellos estudiantes que reportaron hábitos más saludables, como la actividad física regular y el desayuno constante, tendieron a demostrar mayor flexibilidad psicológica y resiliencia. Entre las asociaciones identificadas se destacó que consumir desayuno al menos cinco veces por semana estaba relacionado con una mayor resiliencia, mientras que dormir menos de seis horas se asoció con niveles más bajos de flexibilidad y resiliencia.

Además, se observó que el ejercicio de al menos 20 minutos estaba vinculado a una mejor flexibilidad psicológica y a una capacidad mejorada para manejar el estrés. El consumo de aceite de pescado también mostró beneficios en términos de flexibilidad psicológica. Por el contrario, los estudiantes que presentaron comportamientos menos saludables, como el consumo frecuente de comida rápida y la falta de sueño, mostraron rigidez psicológica, dificultando su capacidad para adaptarse a los cambios.

Es importante destacar que, dado que la investigación se basó en respuestas de encuestas, los resultados indican asociaciones y no prueban que estos hábitos mejoren directamente la flexibilidad psicológica o la resiliencia. Según Begdache, la flexibilidad psicológica brinda el espacio mental necesario para reconocer lo que se está experimentando sin dejarse llevar completamente por el estrés. Este tipo de adaptación mental puede facilitar la comprensión de emociones difíciles y ayudar a determinar la respuesta adecuada ante ellas.

La investigación concluyó que mejorar la dieta y los hábitos de vida podría apoyar esta adaptabilidad mental. "Cuando estamos bajo estrés, sentimos que nos fusionamos con él. Pero la flexibilidad psicológica nos permite dar un paso atrás y pensar: 'Siento esto por esto. ¿Qué puedo hacer?' Identificar nuestras emociones a veces nos ayuda a encontrar soluciones", comentó Begdache. Además, los hallazgos se alinean con investigaciones anteriores que relacionaron dietas nutritivas con una mayor resiliencia.

El estudio, titulado "Factores dietéticos y de estilo de vida y resiliencia: el papel de la flexibilidad psicológica como mediador", fue publicado en el Journal of American College Health.