Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.

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El número de sorteo 26586 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el martes 13 de octubre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 5529, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Pedro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5529

2° 0815

3° 3681

4° 0218

5° 1658

6° 0327

7° 7443

8° 9428

9° 8400

10° 5018

11° 1091

12° 7816

13° 8709

14° 3929

15° 0154

16° 8583

17° 0295

18° 2843

19° 8273

20° 1303