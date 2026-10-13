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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.

El sorteo número 26586 de la Quiniela Nocturna se realizó el martes 13 de octubre a las 21:00, con el número 5529 en la cabeza, correspondiente a A primera (San Pedro). Aquí están los resultados completos.

13/10/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 26586 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el martes 13 de octubre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 5529, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Pedro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5529
2° 0815
3° 3681
4° 0218
5° 1658
6° 0327
7° 7443
8° 9428
9° 8400
10° 5018
11° 1091
12° 7816
13° 8709
14° 3929
15° 0154
16° 8583
17° 0295
18° 2843
19° 8273
20° 1303

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26586 de la Quiniela Nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 13 de octubre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 5529.

¿Qué significa el número 5529?
Se interpreta como A primera (San Pedro).

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se listan desde 5529 hasta 1303, con 5529 en primer lugar.

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