Swing 69 presenta en Córdoba un show de jazz latino con la mística de los grandes clubes del género

En el marco del programa “Amamos Argentina” de Cadena 3, conducido por Chema Forte, los integrantes de la emblemática banda cordobesa Swing 69 —la cantante Bel y el pianista Emilio Monge— brindaron este martes a la noche un anticipo del recital que ofrecerán este jueves, a las 21, en el Quality Jazz Club.

Durante la charla, los artistas resaltaron la importancia de contar en la ciudad con un espacio dedicado especialmente al género, ambientado con luces tenues y mesas cercanas al escenario al estilo de los tradicionales clubes de jazz europeos, como los de Barcelona, ideal para disfrutar de una escucha íntima y directa.

Para esta segunda fecha del ciclo, tras una exitosa primera presentación abocada a "divas y clásicos", la agrupación ofrecerá un repertorio centrado en el Latin Jazz.

Bel y Monge explicaron que la propuesta recorrerá ritmos latinoamericanos y caribeños, fusionando el swing con géneros como la bossa nova, el bolero y la sonoridad cubana.

Durante la visita a los estudios de la radio, los músicos regalaron interpretaciones en vivo de clásicos como "Cuándo, cuándo, cuándo" y "All of me", demostrando la frescura y la versatilidad de este formato.

Al reflexionar sobre la naturaleza del género, Emilio Monge, quien cuenta con 43 años de trayectoria musical, destacó que el jazz actúa como un canal de comunicación y un puente entre diversas corrientes sonoras.

Los artistas remarcaron que cada presentación en vivo resulta una experiencia irrepetible debido al componente de improvisación, la interacción espontánea con el público y el ensamble entre los instrumentos, marcando una clara diferencia entre la verdadera creación musical improvisada y la falta de preparación.

En cuanto a la trayectoria del grupo, Bel expresó su entusiasmo por formar parte de Swing 69, proyecto al que se incorporó tras transitar diversos estilos y en el que comparte el liderazgo vocal con Sandra Figueroa, otra referente histórica de la formación.

Por su parte, Monge recordó sus inicios en la música académica y su revelación al descubrir los espirituales negros, el blues y el ragtime durante su etapa universitaria, hallazgos que redefinieron su carrera y lo llevaron a volcarse por completo al piano de jazz.

Finalmente, los músicos invitaron a la audiencia a sumarse a la velada de este jueves, a las 21, en el Quality Jazz Club para compartir una noche diferente, donde el público y los artistas se retroalimentan a través de la música en vivo.

Entrevista de “Amamos Argentina”.