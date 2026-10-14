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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Este miércoles 14 de octubre, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 8° y 13°. Se esperan cielos nublados y una sensación térmica de 12°. La humedad alcanzará el 84%.

14/10/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 14 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de overcast clouds, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, mientras que la humedad se encuentra en un 84%. La visibilidad es de 7451 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1015 hPa.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para este miércoles 14 de octubre, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Las condiciones meteorológicas indican cielos nublados durante todo el día, con una sensación térmica que se mantendrá en torno a los 12°. La humedad alta, del 84%, podría generar una sensación de frescura. El viento será leve, con ráfagas que alcanzarán los 2 m/s, lo que no afectará significativamente la sensación térmica.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con condiciones similares. El jueves 15 de octubre, la mínima será de 7° y la máxima de 11°, con pronóstico de light rain. El viernes 16 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 18°, también con light rain. Para el sábado 17 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 14°, con la misma probabilidad de lluvia. El domingo 18 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 15°, con cielos nublados. Finalmente, el lunes 19 de octubre, la mínima será de 8° y la máxima de 18°, con cielos parcialmente nublados.

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