Científicos revelan asombrosas propiedades ocultas de la luz que desafían las expectativas

Un equipo internacional de científicos, liderado por investigadores de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido, realizó un descubrimiento sorprendente sobre la luz: esta puede desarrollar un comportamiento de giro y torsión a medida que se desplaza a través del vacío, sin requerir lentes, espejos o materiales especiales. Este hallazgo desafía las suposiciones de larga data sobre cómo se comporta la luz y sugiere que su geometría interna puede influir en su comportamiento de maneras que antes se consideraban difíciles de alcanzar.

Los experimentos realizados por el equipo demostraron que al preparar adecuadamente la luz, esta puede ser controlada a través de su propia geometría interna, lo que ofrece un nuevo enfoque para manipular cómo gira y se retuerce. Este descubrimiento podría tener implicaciones importantes en el desarrollo de pruebas médicas más sensibles, comunicaciones más rápidas y seguras, y tecnologías cuánticas avanzadas que utilizan la luz para transmitir y proteger información.

La importancia de la dirección del giro de la luz

Uno de los aspectos más intrigantes de este descubrimiento es el concepto de quiralidad, que se refiere a la diferencia entre estructuras de mano izquierda y mano derecha. Un ejemplo familiar son las manos humanas, que aunque son imágenes especulares, no se pueden superponer perfectamente. Muchos compuestos, incluidos los utilizados en medicamentos, presentan una propiedad similar, donde dos versiones de la misma molécula pueden tener estructuras químicas casi idénticas pero producir efectos muy diferentes en el organismo.

Los científicos pueden distinguir estas formas moleculares estudiando cómo interactúan con la luz que tiene un comportamiento rotacional particular. Tradicionalmente, producir y controlar tal luz ha implicado materiales especializados, superficies cuidadosamente diseñadas o lentes potentes que enfocan los haces de luz de manera extremadamente precisa. Sin embargo, esta investigación demostró que la luz preparada adecuadamente puede desarrollar este comportamiento de forma natural durante su trayecto, sin necesidad de componentes ópticos adicionales.

El Dr. Kayn Forbes, de la Escuela de Química, Farmacia y Farmacología de la UEA, comentó: "Nuestro trabajo muestra que la luz puede desarrollar este comportamiento de forma natural por sí sola, solo es necesario prepararla de la manera correcta".

Los investigadores también señalaron que la luz puede exhibir diferentes tipos de comportamiento rotacional. Un vórtice óptico, por ejemplo, tiene un patrón de onda que gira alrededor de su dirección de viaje, similar a un sacacorchos. Además, la luz tiene una propiedad conocida como polarización, que describe cómo oscila su campo eléctrico. Ciertos patrones de polarización producen una forma de rotación llamada spin.

Descubrimiento de cómo la luz desarrolla un giro oculto

Los físicos han estudiado durante mucho tiempo la relación entre estas dos propiedades. Sin embargo, las interacciones responsables del efecto recién observado se consideraban generalmente muy débiles y difíciles de detectar sin condiciones experimentales especializadas. Los investigadores encontraron que la situación cambia cuando un haz de luz se prepara en una configuración equilibrada particular.

En esas condiciones, el haz puede inicialmente no tener giro, pero a medida que avanza, emergen regiones distintas con comportamiento giratorio. Este efecto no requiere que la luz pase a través de materiales diseñados o dispositivos ópticos adicionales. El estudiante de maestría Light Mkhumbuza, quien llevó a cabo experimentos clave, explicó: "Comienza sin giro alguno, pero a medida que el haz avanza, aparecen y se separan regiones giratorias, casi como si el giro estuviera oculto y luego se revelara".

Los investigadores demostraron cómo la estructura interna existente del haz puede determinar dónde se desarrollan las regiones giratorias durante la propagación, en lugar de crear el giro a través de un componente óptico externo.

La geometría oculta que controla la luz

Para explicar este comportamiento inesperado, los investigadores recurrieron a la topología, un campo matemático que se ocupa de las propiedades que permanecen inalteradas cuando los objetos se estiran, doblan o remodelan. El Dr. Isaac Nape, de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica, ofreció una forma sencilla de entender el concepto, comparando una taza y un donut, que se pueden transformar uno en el otro sin romperse, ya que ambos tienen un agujero. Esta característica es topológica.

Los investigadores descubrieron que la luz estructurada posee sus propias características topológicas, codificadas en la disposición de su polarización. Este patrón subyacente actúa como una huella matemática. Incluso a medida que el haz de luz cambia de forma durante el trayecto, su estructura topológica permanece, influyendo en cómo evolucionan diferentes regiones del haz. Como resultado, la disposición de la luz misma puede determinar dónde se vuelven visibles sus patrones giratorios de mano izquierda y mano derecha.

Este descubrimiento proporciona a los científicos una forma de guiar este comportamiento diseñando la estructura inicial del haz, en lugar de depender de materiales especializados para producir el efecto deseado. El Dr. Nape afirmó: "Esto nos brinda una nueva forma de ajustar la luz. Al modificar su topología, podemos decidir cómo y dónde aparece la quiralidad".

Posibles avances en medicina y comunicaciones

La capacidad de controlar la luz a través de su geometría podría simplificar, abaratar y hacer más versátiles varias tecnologías ópticas. Una aplicación particularmente prometedora involucra diagnósticos médicos e investigación farmacéutica. Debido a que muchas moléculas biológicamente importantes tienen formas de mano izquierda y mano derecha, la luz estructurada cuidadosamente podría ayudar a los científicos a identificar estas diferencias con mayor sensibilidad, lo que podría ser valioso para evaluar la seguridad de los fármacos y detectar marcadores biológicos asociados con enfermedades.

Los mismos principios podrían apoyar sensores ópticos más pequeños capaces de identificar sustancias químicas o biológicas sin requerir grandes instrumentos de laboratorio sofisticados. La tecnología de comunicaciones también podría beneficiarse, ya que al codificar información en diferentes patrones de giro y torsión, los investigadores podrían aumentar la cantidad de datos transportados por los haces de luz individuales, lo que contribuiría a comunicaciones ópticas más rápidas y mejor seguridad de la información.

Otras posibles aplicaciones incluyen la manipulación de partículas microscópicas, células y moléculas con luz, así como el desarrollo de sistemas cuánticos más resistentes. Las propiedades topológicas podrían ayudar a proteger información cuántica delicada contra ciertas formas de ruido e interferencia. El Dr. Forbes concluyó: "Las implicaciones son amplias. Este trabajo podría conducir a pruebas médicas más simples y sensibles, especialmente en el desarrollo de fármacos, y podría usarse para empaquetar más información en los haces láser, aumentando la capacidad de datos para las comunicaciones, incluidas las redes cuánticas futuras".

Por último, el descubrimiento sugiere que algunos comportamientos de la luz pueden surgir de estructuras cuidadosamente diseñadas ya codificadas dentro de un haz de luz. Al mostrar cómo la topología gobierna la aparición de regiones giratorias durante la propagación, el equipo ha revelado una conexión previamente subestimada entre la geometría de la luz y su comportamiento físico. El Dr. Forbes resumió: "Para algo tan familiar, la luz está demostrando ser mucho más rica, extraña y poderosa de lo que cualquiera imaginó".