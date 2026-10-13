Buscaban a un hombre descuartizado y hallaron $1.000 millones en oro en un inodoro

Un sorpresivo hallazgo dio un giro dramático a la causa por el asesinato y descuartizamiento de Mario “Pato” García en Caleta Olivia, Santa Cruz.

Durante un allanamiento ordenado para recabar pruebas sobre el crimen, los investigadores de Prefectura encontraron cuatro lingotes de oro ocultos en la mochila de un inodoro fuera de uso.

Los octágonos, de medio kilo cada uno, tendrían un valor estimado de mil millones de pesos y habrían sido hallados en la vivienda de un petrolero jubilado, donde también se detectaron elementos vinculados a rituales.

El operativo se desplegó tras la declaración de un remisero que afirmó haber trasladado a la víctima hacia ese domicilio el 8 de diciembre de 2025, día de su desaparición.

García, un hombre de 50 años con un leve retraso madurativo que fabricaba jabones, había denunciado días antes presuntas irregularidades policiales tras sufrir el robo de sus herramientas de trabajo.

Partes de su cuerpo fueron halladas meses después en distintos puntos de la ciudad, un hecho que motivó al Ministerio de Seguridad de la Nación a ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos para dar con los responsables.

La causa, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, abrió de inmediato una nueva línea de investigación para determinar la procedencia del metal precioso.

Una de las hipótesis principales conecta el oro encontrado con el histórico asalto armado perpetrado en abril de 2023 contra la empresa Patagonia Gold en el departamento de Río Chico, donde un grupo de delincuentes sustrajo más de 300 kilos de una aleación de oro y plata. Mientras la Policía Científica perita la pureza del material hallado, la Justicia busca dilucidar dos enigmas centrales: quién mató a García y cómo terminó el millonario botín escondido en un inodoro de una vivienda.

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