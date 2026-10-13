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Bulgaria convoca a embajadora rusa tras ataques a buques en el mar Negro

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, citó a Eleonora Mitrofanova por ataques con drones a buques en la zona económica del país. La tensión aumenta en el mar Negro.

13/10/2026 | 13:51Redacción Cadena 3

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Eleonora Mitrofanova.

FOTO: Eleonora Mitrofanova.

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Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, convocó este martes a la embajadora de Rusia en Sofía, Eleonora Mitrofanova, debido a varios ataques con drones que han tenido lugar recientemente contra buques mercantes en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro.

Radev indicó que, por el momento, Bulgaria no cuenta con pruebas concluyentes sobre el origen de los drones, según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, destacó que, considerando que uno de los cargueros atacados, el "Chelsea 3", que navegaba bajo bandera maltesa, estaba registrado en Ucrania y pertenecía a propietarios ucranianos, "no tiene sentido que Ucrania destruya sus propios barcos", tal como se detalla en el comunicado del Gobierno búlgaro GIS.

Por su parte, Mitrofanova manifestó que no ha recibido información del Gobierno ruso respecto a los recientes ataques en el mar Negro, sugiriendo que estos incidentes, ocurridos en cercanías de aguas territoriales búlgaras, podrían ser una provocación de un tercero.

Radev calificó de absolutamente inaceptables los ataques contra buques mercantes y advirtió sobre el riesgo de que el conflicto se agrave significativamente.

El primer ministro búlgaro también solicitó que se continúen las investigaciones, en colaboración con la Unión Europea y los aliados de la OTAN, para esclarecer la situación, según el informe de Xinhua.

Las tensiones en el mar Negro, cerca de Bulgaria, han aumentado desde que drones no identificados hundieron un buque mercante e incendiaron otro a aproximadamente 70 millas náuticas (129,64 kilómetros) al este de la localidad de Byala el 6 de octubre.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Bulgaria?
Bulgaria convocó a la embajadora rusa por ataques a buques mercantes en el mar Negro.

¿Quién es la embajadora convocada?
La embajadora de Rusia en Sofía es Eleonora Mitrofanova.

¿Cuándo se produjo la convocatoria?
La convocatoria se realizó el martes 13 de octubre de 2026.

¿Dónde ocurrieron los ataques?
Los ataques sucedieron en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro.

¿Por qué se convocó a la embajadora?
Por la falta de información sobre el origen de los drones que atacaron los buques.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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