Boca se prepara para enfrentar a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana sin Paredes
El equipo de Arruabarrena se medirá esta noche contra Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana, sin la presencia de su capitán Leandro Paredes por lesión.
FOTO: El director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena.
Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- Boca Juniors se alista para recibir esta noche a Vasco da Gama de Brasil, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El director técnico, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, tiene solo una duda respecto al once inicial.
En el arco, el equipo contará con el colombiano Álvaro Montero, quien se ha mostrado fundamental en varias eliminatorias, destacándose en la tanda de penales tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Argentina.
En la defensa, los laterales serán Leandro Lozano y Lautaro Blanco, mientras que la zaga central estará compuesta por Lautaro Di Lollo y Facundo "Jagger" Herrera.
La ausencia de Leandro Paredes, quien se lesionó con un desgarro en el encuentro del último viernes contra Instituto de Córdoba, se siente en la mitad de la cancha. Se espera que regrese a principios de noviembre.
En su lugar, estarán Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. La única duda radica en si incluir a Williams Alarcón, chileno que aportaría solidez en el medio campo, o al colombiano Sebastián Villa, quien podría aportar profundidad al ataque.
Adelantando líneas, se espera que Leonel Flores y el chileno Carlos Palacios se ubiquen más cerca del área, donde Miguel Merentiel será la referencia ofensiva.
La posible formación de Boca para recibir a Vasco da Gama: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Williams Alarcón; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará Boca?
Boca enfrentará a Vasco da Gama en la semifinal de la Copa Sudamericana.
¿Quién es el capitán ausente?
Leandro Paredes no podrá jugar debido a una lesión.
¿Cuál es la formación probable?
La alineación incluirá a Álvaro Montero, Leandro Lozano y Lautaro Blanco, entre otros.
¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
El partido se disputará esta noche.
¿Qué se espera de la defensa?
La defensa estará compuesta por Di Lollo, Herrera, Lozano y Blanco.
[Fuente: Noticias Argentinas]