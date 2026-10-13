Boca se prepara para enfrentar a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana sin Paredes

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- Boca Juniors se alista para recibir esta noche a Vasco da Gama de Brasil, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El director técnico, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, tiene solo una duda respecto al once inicial.

En el arco, el equipo contará con el colombiano Álvaro Montero, quien se ha mostrado fundamental en varias eliminatorias, destacándose en la tanda de penales tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Argentina.

En la defensa, los laterales serán Leandro Lozano y Lautaro Blanco, mientras que la zaga central estará compuesta por Lautaro Di Lollo y Facundo "Jagger" Herrera.

La ausencia de Leandro Paredes, quien se lesionó con un desgarro en el encuentro del último viernes contra Instituto de Córdoba, se siente en la mitad de la cancha. Se espera que regrese a principios de noviembre.

En su lugar, estarán Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. La única duda radica en si incluir a Williams Alarcón, chileno que aportaría solidez en el medio campo, o al colombiano Sebastián Villa, quien podría aportar profundidad al ataque.

Adelantando líneas, se espera que Leonel Flores y el chileno Carlos Palacios se ubiquen más cerca del área, donde Miguel Merentiel será la referencia ofensiva.

La posible formación de Boca para recibir a Vasco da Gama: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Williams Alarcón; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.