FOTO: Audiencia clave por el futuro de Mariela Altamirano y Michel González en el caso Ángel

Buenos Aires, 13 octubre (NA) – Una audiencia importante se lleva a cabo hoy en Comodoro Rivadavia, donde se definirá el futuro de los detenidos Mariela Altamirano y su pareja Michel González, en el contexto de la investigación sobre la muerte de Ángel López, ocurrida en abril de este año.

Roberto Castillo, abogado de la querella, confirmó a la agencia Noticias Argentinas que hoy a partir de las 11.00 hs. se desarrollará esta audiencia, dado que se aproxima el vencimiento del plazo de la pesquisa.

En este marco, Castillo anticipó que solicitará la prórroga de la investigación, mientras que se estima que la defensa pedirá la liberación de ambos acusados.

"Nuestra tarea será que se mantenga la prisión de ambos acusados hasta el inicio de juicio", subrayó el abogado.

A la espera de novedades, el próximo 21 de octubre se llevará a cabo una nueva pericia solicitada por la defensa debido a disconformidades en los análisis previos.

Esta pericia buscará determinar la causa de muerte del niño, cuya autopsia reveló, según los peritos forenses, más de 20 lesiones en la cabeza, compatibles con múltiples traumatismos, así como un severo edema cerebral.