Imputaron a una pareja por 23 estafas con pasajes y paquetes turísticos en Rosario

La Justicia ordenó la prisión preventiva efectiva por tres meses para una mujer de 35 años y su pareja, de 32. La investigación apunta a maniobras realizadas entre marzo de 2025 y octubre de 2026, con pagos en pesos y dólares.

Una pareja fue imputada este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario por una serie de estafas vinculadas con la presunta venta de pasajes aéreos y paquetes turísticos que nunca fueron emitidos. La mujer, identificada como Natali D., fue acusada por 23 hechos, mientras que a Federico L. le atribuyeron ocho.

El juez de Primera Instancia Alejandro Negroni tuvo por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva efectiva para ambos por el plazo de tres meses. Además, autorizó el embargo y la inmovilización de fondos en cuentas bancarias, billeteras virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales a nombre de los acusados.

Según la investigación de los fiscales Aurelio Cicierchia y Matías Ocariz, de la Unidad Especializada en Cibercrimen, la mujer contactaba a las víctimas por WhatsApp y se presentaba como intermediaria, inversionista o representante de una empresa de viajes con acceso a tarifas preferenciales. En algunos casos, entregaba un primer pasaje para generar confianza y conseguir nuevas operaciones, e incluso ofrecía a algunos clientes revender pasajes a cambio de una comisión.

De acuerdo con la acusación, una vez recibidos los pagos, la mujer postergaba la entrega de los servicios con distintas excusas, como fallas en los sistemas, problemas bancarios e inconvenientes personales. En algunos casos habría realizado reintegros parciales, pero sin devolver la totalidad del dinero. La Fiscalía sostiene que su pareja tuvo un rol esencial al aportar cuentas bancarias, incluida una radicada en Italia, y participar en la administración de los fondos y en algunas devoluciones.

Los hechos investigados ocurrieron entre marzo de 2025 y octubre de 2026 e incluyeron operaciones en pesos y dólares. La causa también contempla otras presuntas estafas vinculadas con el comercio electrónico.