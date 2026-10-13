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Bariloche enfrenta un aumento del 100% en solicitudes de empleo en medio de la crisis económica

La Secretaría de Producción y Empleo de Bariloche reporta más de 2.800 postulaciones. Se destaca el impacto de temporadas bajas y una contracción del consumo.

13/10/2026 | 15:39Redacción Cadena 3

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Según datos de la Secretaría de Producción y Empleo de Bariloche, se duplicaron las solicitudes de trabajo en la ciudad respecto del año anterior.

El registro actual supera las 2.800 postulaciones en lo que va del año, una cifra que refleja un contexto laboral complejo.

Desde la Secretaría argumentan que este incremento se debe a temporadas bajas más pronunciadas y a una contracción del consumo en general.

Informe de Marcela Psonkevich

Lectura rápida

¿Qué se duplicó en Bariloche? Las solicitudes de trabajo en la ciudad.

¿Quién proporcionó los datos? La Secretaría de Producción y Empleo.

¿Cuándo se registró este aumento? En lo que va del año.

¿Dónde ocurrió este fenómeno? En Bariloche.

¿Por qué se produjo este incremento? Debido a temporadas bajas más pronunciadas y a una contracción del consumo en general.

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