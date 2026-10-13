Bariloche enfrenta un aumento del 100% en solicitudes de empleo en medio de la crisis económica

FOTO: El auge de las solicitudes laborales en Bariloche

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Según datos de la Secretaría de Producción y Empleo de Bariloche, se duplicaron las solicitudes de trabajo en la ciudad respecto del año anterior.

El registro actual supera las 2.800 postulaciones en lo que va del año, una cifra que refleja un contexto laboral complejo.

Desde la Secretaría argumentan que este incremento se debe a temporadas bajas más pronunciadas y a una contracción del consumo en general.

Informe de Marcela Psonkevich