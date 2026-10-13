Matías Gvozdenovich, presidente de la UCR de Córdoba: “Tenemos que armar un gran frente electoral”

Asumió recientemente como presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de Córdoba, un cargo con profunda historia en un momento complejo para el partido. ¿Qué planes tiene para que el radicalismo recupere presencia política y vuelva a consolidarse como una opción de poder en la provincia?

Necesitamos incrementar la actividad territorial y estar presentes en cada ciudad y localidad junto a nuestros legisladores, intendentes, concejales y tribunos de cuentas. En la Unicameral presido un bloque donde representamos a prácticamente la mitad de la provincia, y me dedicaré al 100% a la conducción del partido para activar la estructura radical. Gobernamos en numerosas localidades gracias a gestiones eficientes que han perdurado en el tiempo. Además, vamos a exigir el respeto estricto a la carta orgánica: activaremos el Tribunal de Disciplina para sancionar y expulsar a los dirigentes que actúen en contra de los intereses del partido o busquen beneficios personales cambiando de bandera política.

Hace un tiempo se decidió la expulsión de la actual vicegobernadora Myrian Prunotto, aunque continúa figurando en el padrón partidario. ¿En qué estado se encuentra ese trámite?

Es un trámite complejo que aún no se ha completado formalmente, pero en los próximos días iniciaremos las gestiones correspondientes para finalizarlo. Quiero dejar bien en claro que, ya se trate de la vicegobernadora, de un intendente, de un concejal o de cualquier dirigente, quien actúe en contra de los intereses del radicalismo no tendrá lugar en el partido y será expulsado.

¿Existen otros dirigentes en el interior provincial que hayan incurrido en estas faltas, puntualmente durante la última interna partidaria?

Sí, existen varios casos en estudio de dirigentes que realizaron acuerdos con el peronismo. En la última interna el PJ se involucró fuertemente para evitar que lográramos una amplia mayoría en el Congreso Provincial, que es el órgano facultado para definir las alianzas futuras. Utilizaron ministros, intendentes y dirigentes para impulsar listas opositoras o buscar la firma de afiliados radicales con el objetivo de presentar listas paralelas e interferir en nuestra organización.

De cara a las elecciones del año próximo, ¿el radicalismo buscará estructurar un gran frente electoral de oposición en Córdoba?

El oficialismo provincial gobierna junto a una coalición de diversos partidos a los que fue absorbiendo. Nosotros consideramos indispensable construir un gran frente electoral integrado por las fuerzas políticas que genuinamente busquen desplazar al peronismo del gobierno provincial. Contamos con el liderazgo de Rodrigo de Loredo, quien encabeza las encuestas. El próximo 24 de octubre convocaremos al Congreso Provincial para autorizar formalmente al Comité Provincia a suscribir los acuerdos y alianzas correspondientes.

¿Ese espacio podría incluir acuerdos con La Libertad Avanza, el Frente Cívico y el PRO?

En la elección anterior conformamos Juntos por el Cambio junto al PRO y al Frente Cívico, quedando a solo 2,5 puntos de ganar la gobernación frente a Juan Schiaretti, quien contaba con niveles muy altos de imagen positiva. Actualmente el escenario es distinto: la gestión provincial atraviesa un desgaste evidente y registra una imagen negativa elevada, lo que genera una oportunidad histórica para lograr la alternancia en Córdoba.

¿Las alianzas que se definan en Córdoba tendrán un correlato a nivel nacional o dependerán de las estrategias provinciales?

En Córdoba las elecciones provinciales suelen adelantarse y nuestro foco prioritario está puesto en la provincia. A nivel nacional dependerá de la dinámica que adopte el partido; existen gobernadores radicales que promueven acuerdos con La Libertad Avanza y otros que se oponen. Por lo tanto, entiendo que primarán las estrategias provinciales de acuerdo a la realidad de cada distrito.

¿En qué fundamentan la posibilidad de derrotar al gobierno de Martín Llaryora en los próximos comicios?

La gestión provincial padece un claro agotamiento y Llaryora debe asumir la responsabilidad por los problemas no resueltos que heredó. Córdoba es una provincia costosa, con tarifas de energía sumamente elevadas, alícuotas de Ingresos Brutos en niveles máximos y aumentos impositivos históricos. Además, los salarios de médicos, docentes, policías y empleados judiciales se encuentran deteriorados. Tampoco existen programas de vivienda ni desarrollo de obra pública de envergadura, a lo que se suma la falta de respuestas efectivas ante el avance de la inseguridad y el narcotráfico. Frente a este panorama, planteamos la necesidad de achicar la estructura del Estado y llevar adelante reformas de fondo.

¿Qué medidas concretas proponen para reducir el gasto estatal y aliviar la carga impositiva sobre los contribuyentes?

Proponemos la eliminación de estructuras burocráticas innecesarias, como los centros cívicos en el interior —que funcionan como esquemas paralelos de militancia oficialista—, la Agencia Córdoba Joven y la reducción de Secretarías en los municipios. Con la digitalización de trámites a través del sistema CIDI, estas dependencias resultan prescindibles. Reduciendo el tamaño del Estado hacia un modelo austero y eficiente se podrá disminuir el costo de la energía y bajar los impuestos a los comerciantes y productores.

¿Cuál es su postura sobre el funcionamiento de las agencias provinciales y de organismos como la Defensoría del Pueblo?

Considero que todas las agencias provinciales deben ser eliminadas porque representan un gasto superfluo. En cuanto a la Defensoría del Pueblo, si bien presta asistencia en reclamos vinculados a salud, medicamentos o discapacidad, es necesario revisar su estructura y funcionamiento para eliminar excesos y optimizar los recursos públicos.

En el plano de la política nacional, ¿cuáles son sus coincidencias y discrepancias con la gestión del presidente Javier Milei?

Coincido en la necesidad de reducir la estructura del Estado, mantener el equilibrio fiscal y gestionar con austeridad. Disiento con la decisión de paralizar por completo la obra pública, la cual debería ser auditada y controlada en lugar de suspenderse. Asimismo, considero que la apertura comercial debe ser prudente y acompañar la protección de la industria nacional, otorgando al mismo tiempo una baja de la presión impositiva que aún no se ha materializado ni a nivel nacional ni provincial.

En la negociación de un frente opositor en la provincia, ¿la candidatura a gobernador de Rodrigo de Loredo resulta innegociable?

Rodrigo encabeza todas las encuestas, registra un crecimiento permanente en las localidades del interior y cuenta con un respaldo consolidado en la Capital. Si el criterio para definir las candidaturas se basa en mediciones transparentes, lidera con claridad el espacio.

De cara al escenario nacional, ¿hacia dónde se orientaría el voto de los radicales cordobeses en un eventual balotaje entre el oficialismo nacional y el kirchnerismo?

En caso de no contar con una alternativa propia del radicalismo y tener que optar entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza, la gran mayoría de los radicales de Córdoba elegirá la opción de cambio que representa Javier Milei, ya que un radical jamás votaría por el kirchnerismo.

Para finalizar la entrevista, ¿qué libro, película o serie le gustaría compartir con la audiencia?

Recomiendo la película "El curandero", una producción polaca disponible en la plataforma Netflix que resulta muy emotiva e interesante.

Entrevista de Sergio Suppo.