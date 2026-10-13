La inflación de septiembre llegó al 1,9%: las verduras subieron hasta un 13%

La inflación de septiembre se ubicó en 1,9%, según el INDEC, un décima por encima del mes anterior y todavía por debajo del 2%. La economista María Castiglione analizó el dato y explicó por qué cuesta tanto perforar el piso del 1,5%. “Este dato no sorprende. Está en línea con lo que la Ciudad anticipó la semana pasada (1,8%) y en CEIT habíamos relevado exactamente 1,9%”, señaló a Cadena 3.

El principal factor que empujó el índice por encima de las expectativas fue el componente estacional, especialmente las verduras. “Las verduras subieron en el Gran Buenos Aires 13%. A nivel país también tuvieron un incremento en torno al 10%. Eso generó la diferencia respecto de agosto. Buena parte tiene que ver con algo puntual, extraordinario y de un rubro volátil. La estacionalidad y el Súper Niño no están ayudando, con falta de oferta sobre todo en los grandes centros urbanos”, explicó.

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La buena noticia: la inflación núcleo

Más allá del salto estacional, Castiglione destacó un dato positivo: la inflación núcleo (que excluye productos estacionales y regulados) fue del 1,7%, uno de los registros más bajos de los últimos tiempos. “Como bien se dice, cuesta llegar al escalón del 1,5% y perforarlo. Hace muchos años que Argentina no logra esto. El año pasado se había tocado 1,5%, pero fue solo un mes”, recordó.

Por qué cuesta bajar más rápido

La economista enumeró varios factores que dificultan una desaceleración más marcada:

• Precios regulados que siguen subiendo por encima de la inflación general (transporte público, luz y gas) como parte de la corrección de precios relativos y la eliminación de subsidios.

• El impacto internacional del petróleo, que pasó de alrededor de 60 a cerca de 100 dólares el barril. Aunque no se trasladó por completo a los precios locales, afectó a la nafta, la energía y el transporte.

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• Los mecanismos de indexación profundamente instalados después de largos períodos de alta inflación. “Bajar la inflación cuesta tiempo, sobre todo el último tramo: alcanzar una inflación de un dígito anual. Ese último tramo es difícil y lo es mucho más en Argentina.”

Castiglione comparó el proceso con el de países como Perú, Israel, México o Uruguay, donde alcanzar inflaciones en torno al 5% anual demandó entre cinco y diez años, con eventuales retrocesos por shocks externos o problemas fiscales. “Desde la salida de la convertibilidad, Argentina no tuvo inflaciones bajas salvo un año puntual (2004-2005), en una situación muy particular: alto desempleo, salarios muy bajos en dólares, tarifas congeladas y sin indexación incorporada”, señaló.

El rol de las reservas y el equilibrio fiscal Sobre la acumulación de reservas por parte del Banco Central de cara al año electoral, Castiglione fue cautelosa: “Cuando uno compra reservas entrega pesos a cambio. La clave es que esos pesos sean demandados por la gente o haya algún mecanismo para absorberlos que no sea costoso, para no generar déficit cuasifiscal.”

Insistió en que la base del proceso es el equilibrio fiscal (“la garantía para que no haya más pesos de los que la gente desea”) y la recomposición de la demanda de dinero, que hasta ahora ha sido acotada. “El ritmo de desinflación fue bastante veloz, pero en el último tiempo se frenó en torno al 30-33% anual. La clave es lograr que la baja sea con pasos firmes y no en base a cepos, trabas y controles”, concluyó.

Entrevista de Informados, al Regreso.