Dóvalo en Belgrano - River y Lobo Medina para Boca - Talleres
Dóvalo ya dirigió un partido entre celestes y millonarios; y al Xeneize lo arbitró dos veces por Copa Argentina.
13/10/2026 | 19:40Redacción Cadena 3
FOTO: Dóvalo dirigió un River 3 - Belgrano 0
Pablo Dóvalo fue designado para el partido del próximo domingo en el Mario Kempes entre Belgrano y River por la fecha 13 del Clausura de la Liga Profesional.
Dóvalo estará acompañado de Silvio Trucco en el VAR.
El juez, que admitió que a fin de año se retirará del arbitraje, ya dirigió un River – Belgrano, producido el 18 de mayo de 2024, en Núñez, en el marco de la Liga Profesional 2024 y que terminó/Inicio Código Embebido/
#Arbitraje | La @afa designó las autoridades de la #fecha13 del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 ??
Más información:
https://t.co/4HITNHU6UY https://t.co/4oHDmH3rsn— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 13, 2026
/Fin Código Embebido/ con goleada del Millonario por 3-0.
En su carrera, Dóvalo dirigió 13 veces a Belgrano, con 4 triunfos, 4 empates y 5 derrotas. Con este árbitro, la “B” lleva tres partidos sin perder con 2 triunfos y un empate. Precisamente el 0-0 vs Argentinos Juniors de la fecha 3 del Apertura de este año fue la última vez que dirigió a los celestes.
A su vez, Luis Lobo Medina dirigirá el encuentro entre Boca y Talleres de este viernes en la Bombonera.
El tucumano estará acompañado de José Carreras en el VAR.
Lobo Medina arbitró a Boca solo dos veces, con un triunfo y un empate que se dieron en Copa Argentina: el primero, en octavos de final de 2023 con triunfo Xeneize por penales ante Almagro y el segundo se dio en la edición 2025 con un 5-0 sobre Argentino de Monte Maíz.
En tanto que estuvo en 10 partidos de Talleres, con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas.
LOS JUECES DE LA FECHA 13
Jueves 15 de octubre
20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Juan Nebbietti
Viernes 16 de octubre
19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Javier Uziga
21.30 Boca – Talleres (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: José Carreras
AVAR: Gastón Iglesias
Sábado 17 de octubre
15.00 Banfield – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Ramiro Maglio
17.30 Platense – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Yamil Possi
AVAR: Matías Billone
17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Romero
20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Diego Verlota
20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Mariano Ascenzi
Domingo 18 de octubre
14.45 Racing – Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gastón Suárez
18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Manuel Sánchez
20.15 Belgrano – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Juan Nebbietti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
Lunes 19 de octubre
19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Federico Benítez
19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Valentín Bacaccia
21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Yael Falcón Pérez
AVAR: Jonathan Barrios
El último compromiso de Lobo Medina con Talleres, fue el 3 a 0 que le propinó Lanús en el Mario Kempes, por la fecha 4 del actual Clausura.
Lectura rápida
¿Quién fue designado para el partido entre Belgrano y River? Pablo Dóvalo fue designado como árbitro.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el próximo domingo.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el Mario Kempes.
¿Quién es el árbitro del partido entre Boca y Talleres? El árbitro será Luis Lobo Medina.
¿Por qué Dóvalo se retirará del arbitraje? Dóvalo admitió que se retirará a fin de año.