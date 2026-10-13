Boca se prepara con cambios significativos para enfrentar a Vasco Da Gama en la Sudamericana

FOTO: Williams Alarcón tendrá la dura tarea de suplir a Leandro Paredes en el mediocampo de Boca.

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) – Boca ya tiene confirmada su alineación para el partido de ida en la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 contra Vasco Da Gama. La gran novedad es la baja del mediocampista Leandro Paredes, quien se perderá el encuentro debido a una lesión.

En su lugar, el equipo contará con el chileno Williams Alarcón, quien se suma a la formación titular. Además, el ecuatoriano Enner Valencia será el reemplazo del delantero Miguel Merentiel, en una decisión táctica del cuerpo técnico.

Este importante duelo se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre a las 21:30, con el escenario aún por definir. Aunque se considera el legendario Maracaná como sede, un reclamo de Flamengo podría trasladar el partido a Asunción, Paraguay.

El director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena confirmó la formación de Boca, que presenta algunas alteraciones notables. La principal incertidumbre se centraba en quién sustituiría a Paredes, quien sufre un desgarro de grado 2 y está realizando trabajos en el gimnasio para acelerar su recuperación. Las opciones eran Alarcón o el delantero colombiano Sebastián Villa.

Finalmente, con Alarcón como elegido, se implementó una sola modificación táctica, que incluye a Valencia en el ataque, buscando potenciar el juego aéreo en un encuentro donde esa es una de las fortalezas del conjunto brasileño.

El equipo titular de Boca está conformado por Álvaro Montero en el arco, y una defensa que se ha ido consolidando con Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. En el mediocampo, Santiago Ascacibar y Milton Delgado acompañarán a Alarcón, mientras que Carlos Palacios jugará un poco más adelante y el juvenil Leonel Flores acompañará a Valencia en el ataque.

La formación de Boca ante Vasco Da Gama:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios; Enner Valencia, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.