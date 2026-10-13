Pedro Saborido y Miguel Rep: "Para ser feliz tenés que suspender al mundo"

Pedro Saborido y Miguel Rep pasaron por Viva la Radio por Cadena 3 Rosario para adelantar las propuestas que llevarían a la Feria del Libro de Rosario. Los dos artistas llegaron para presentar sus últimas publicaciones: Felicidad, de Saborido, y Charly Absoluto, de Rep, dos obras diferentes que encuentran un punto de conexión en la posibilidad de detener por un instante el ritmo cotidiano y mirar la vida desde otra perspectiva.

La presentación estaba prevista para las 19.30 y contaría con la participación de Patricia Gibert, además de una sorpresa musical en vivo. Antes de despedirse, los invitados adelantaron parte de sus propuestas y compartieron algunas claves de los libros.

En Felicidad, Saborido reúne una serie de relatos que exploran las distintas formas en que las personas buscan alcanzar ese estado, muchas veces sin tener del todo claro en qué consiste. “Va precisamente de lo que es la búsqueda constante en nuestra vida de eso que ni siquiera sabemos muy bien qué es”, explicó el escritor. Se trata de cuentos que recorren distintas maneras de acercarse a la felicidad o, al menos, a algo que se le parece.

La propuesta parte de una pregunta universal, pero evita ofrecer respuestas definitivas. En cambio, se detiene en las experiencias, las contradicciones y las situaciones cotidianas a través de las cuales las personas intentan encontrar momentos de bienestar.

Ese concepto también aparece en Charly Absoluto, aunque desde otro lugar. El libro de Miguel Rep propone una biografía dibujada de Charly García, construida a partir de episodios de su vida, imágenes reconstruidas e historias que permiten acercarse al músico desde una perspectiva diferente.

Saborido encontró allí un vínculo entre ambas publicaciones: “Charly es alguien que nos hizo feliz, que nos hace feliz cada vez que lo escuchamos”. Y agregó una idea que funciona como punto de encuentro entre los dos libros: “Para ser feliz tenés que suspender al mundo. Y Charly te ayuda a suspender el mundo en un momento, ir a flotar con él”.

Rep, por su parte, explicó que el trabajo sobre García fue el resultado de una extensa investigación, de muchas lecturas y también de conversaciones con personas que trabajaron junto al músico. Ese recorrido le permitió recuperar detalles y reconstruir escenas que no necesariamente aparecen en otras biografías.

“Este no es un libro de fotos, es un libro de imágenes dibujadas acerca de momentos que sí son los momentos vividos”, señaló el dibujante. Entre las escenas representadas aparecen episodios emblemáticos, como el famoso salto a la pileta, además de las tapas de los discos de García y otros momentos menos conocidos de su trayectoria.

La obra reúne las 32 tapas de sus discos y suma ilustraciones de situaciones particulares, anécdotas y episodios que Rep decidió reconstruir a través del dibujo. El resultado busca ofrecer una mirada propia sobre una figura ampliamente retratada por la prensa, la música y la literatura.

La visita radial terminó entre bromas y compromisos para un próximo encuentro con más tiempo. Antes de despedirse, los artistas adelantaron que también tienen prevista una presentación conjunta el 3 de diciembre en el Centro Cultural Güemes, en Rosario.

Entre relatos sobre la búsqueda de la felicidad y dibujos que recuperan la vida de uno de los músicos más influyentes de Argentina, Saborido y Rep compartieron una idea que atraviesa ambas propuestas: el arte como una forma de interrumpir, aunque sea por un rato, las exigencias de la vida cotidiana y abrir un espacio para la emoción, el humor y la memoria.

Entrevista de Lucas Correa.