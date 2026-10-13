FOTO: El Primer Congreso de Pacientes en Argentina se celebrará este viernes en La Rural

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- Esta semana se desarrollará el Primer Congreso de Pacientes y Comunidad, un encuentro que busca transformar la salud cardiovascular en Argentina. La actividad, que es totalmente gratuita y abierta a la comunidad, reunirá a médicos y especialistas que ofrecerán charlas abiertas.

El congreso está diseñado para crear un vínculo directo entre la medicina y la vida cotidiana, brindando herramientas concretas sobre prevención, hábitos saludables y autocuidado, utilizando un lenguaje claro y accesible, evitando tecnicismos.

Charlas destacadas y talleres prácticos en vivo

A lo largo de la jornada, se abordará la salud del corazón desde un enfoque integral, que incluirá nutrición, ejercicio, emociones y relaciones personales, con la participación de reconocidos especialistas y referentes nacionales:

Nutrición Real y Cocina en vivo: Taller práctico para desmitificar conceptos alimentarios, conducido por la chef Felicitas Pizarro y expertos en nutrición.

La Nueva Longevidad: Un panel que discutirá sobre vínculos, trabajo y vida plena en la madurez, con la intervención de los Dres. Jorge Tartaglione, Diego Bernardini y Alberto Cormillot.

Ejercicio como Medicina: Se realizarán pruebas de resistencia en tiempo real y se presentarán rutinas adaptadas para la vida cotidiana, dirigidas por el kinesiólogo Sergio Verón y médicos deportólogos.

Gestión del Estrés y Mindfulness: Se llevará a cabo una sesión práctica para lograr un "Corazón en Calma", guiada por los Dres. Omar Prieto, Julio Giorgini y Emilia Arrighi, de la Universidad del Paciente y la Familia.

Salud Femenina, Obesidad y Prevención: Se ofrecerán charlas sobre el impacto hormonal en el corazón, a cargo de las doctoras Mónica Basara y Blanca Campostrini, un abordaje metabólico integral con la doctora Virginia Busnelli, y debates sobre tecnología digital con los doctores Federico Cintora y Ricardo Iglesias.

La convocatoria está abierta a pacientes, sus familias y cualquier persona interesada en incorporar hábitos saludables, prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar su calidad de vida.

Información útil e inscripción:

Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026.

Lugar: Predio Ferial La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en el marco del Congreso SAC).

Entrada: Libre y gratuita (con cupos limitados).

Inscripción previa: A través del sitio web oficial de la Fundación Cardiológica Argentina.

Agencia NA.