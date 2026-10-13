El Primer Congreso de Pacientes en Argentina se celebrará este viernes en La Rural
El evento se llevará a cabo el 16 de octubre en La Rural, con entrada libre y gratuita. Organizado por la Fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología, busca transformar la salud cardiovascular en el país.
FOTO: El Primer Congreso de Pacientes en Argentina se celebrará este viernes en La Rural
Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- Esta semana se desarrollará el Primer Congreso de Pacientes y Comunidad, un encuentro que busca transformar la salud cardiovascular en Argentina. La actividad, que es totalmente gratuita y abierta a la comunidad, reunirá a médicos y especialistas que ofrecerán charlas abiertas.
El congreso está diseñado para crear un vínculo directo entre la medicina y la vida cotidiana, brindando herramientas concretas sobre prevención, hábitos saludables y autocuidado, utilizando un lenguaje claro y accesible, evitando tecnicismos.
Charlas destacadas y talleres prácticos en vivo
A lo largo de la jornada, se abordará la salud del corazón desde un enfoque integral, que incluirá nutrición, ejercicio, emociones y relaciones personales, con la participación de reconocidos especialistas y referentes nacionales:
Nutrición Real y Cocina en vivo: Taller práctico para desmitificar conceptos alimentarios, conducido por la chef Felicitas Pizarro y expertos en nutrición.
La Nueva Longevidad: Un panel que discutirá sobre vínculos, trabajo y vida plena en la madurez, con la intervención de los Dres. Jorge Tartaglione, Diego Bernardini y Alberto Cormillot.
Ejercicio como Medicina: Se realizarán pruebas de resistencia en tiempo real y se presentarán rutinas adaptadas para la vida cotidiana, dirigidas por el kinesiólogo Sergio Verón y médicos deportólogos.
Gestión del Estrés y Mindfulness: Se llevará a cabo una sesión práctica para lograr un "Corazón en Calma", guiada por los Dres. Omar Prieto, Julio Giorgini y Emilia Arrighi, de la Universidad del Paciente y la Familia.
Salud Femenina, Obesidad y Prevención: Se ofrecerán charlas sobre el impacto hormonal en el corazón, a cargo de las doctoras Mónica Basara y Blanca Campostrini, un abordaje metabólico integral con la doctora Virginia Busnelli, y debates sobre tecnología digital con los doctores Federico Cintora y Ricardo Iglesias.
La convocatoria está abierta a pacientes, sus familias y cualquier persona interesada en incorporar hábitos saludables, prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar su calidad de vida.
Información útil e inscripción:
Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026.
Lugar: Predio Ferial La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en el marco del Congreso SAC).
Entrada: Libre y gratuita (con cupos limitados).
Inscripción previa: A través del sitio web oficial de la Fundación Cardiológica Argentina.
Agencia NA.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo?
El Primer Congreso de Pacientes y Comunidad, enfocado en la salud cardiovascular.
¿Cuándo se celebra?
El congreso tendrá lugar el viernes 16 de octubre de 2026.
¿Dónde se realizará?
En el Predio Ferial La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Quiénes organizan el evento?
Es organizado por la Fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología.
¿Es necesario inscribirse?
Sí, se requiere inscripción previa a través del sitio web de la Fundación Cardiológica Argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]