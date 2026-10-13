Cautela en el Gobierno nacional y la Iglesia argentina tras la operación del papa León XIV

FOTO: El canciller Pablo Quirno y el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi.

El canciller Pablo Quirno habló sobre la salud de León XIV tras su operación y sostuvo que, desde el Gobierno, siguen “con mucha atención” lo que estaba sucediendo con la salud del Papa y las buenas noticias que parecen estar viniendo tras la intervención a la que fue sometido.

“Siempre hay que esperar y la prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa”, dijo Quirno en una entrevista.

Y agregó: “Son decisiones que tomará el Vaticano. Seguramente habrá que esperar la recuperación. Toda la información que tenemos del Vaticano es que la intención del Papa, antes de su intervención, era realizar esta visita tan esperada por los argentinos, pero, como estas cosas inesperadas suceden, hay que esperar las decisiones finales”.

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“Nosotros, obviamente, estamos a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”, añadió el funcionario, al tiempo que confirmó que “la organización sigue adelante”.

“Ayer (lunes) tuvimos una reunión con el Vaticano para tratar detalles de la visita. También hoy recibimos indicación de la Nunciatura con los requerimientos para la avanza de los equipos”, señaló y enfatizó: “Todos trabajamos para que la visita suceda”.

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El cardenal Ángel Rossi: “Mantenemos la ilusión y el deseo”

El cardenal Ángel Rossi habló este martes sobre la visita del Papa León XIV a Córdoba y, pese a la incertidumbre que hay debido a la recuperación tras su operación, el arzobispo de la provincia se mostró optimista.

“La noticia shockea un poquito. Parecería que no es nada grave y que la recuperación no es tan lenta. Mantenemos, por supuesto, la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá”, manifestó.

Al ser consultado acerca de si los preparativos para la visita programada para el martes 10 de noviembre continúan, sostuvo: “Por supuesto. No podemos aflojar. Confiemos en que viene”.

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Si bien Rossi expresó su deseo de que el suma pontífice pueda venir a la Argentina e ir a territorio cordobés, dejó en claro que lo más importante es su recuperación posoperatoria. “Rezamos, en primer lugar. Uno a veces piensa egoístamente en su venida, pero lo primero que hay que pensar es en su salud”, remarcó.

Rossi contó que pudo estar cerca de León XIV en Roma y lo definió como un hombre activo y vital. En ese sentido, expresó su esperanza en que pueda recuperarse pronto y volver a sus actividades.