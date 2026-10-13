Mundial de hockey sobre patines: Argentina se recuperó ante Angola con un contundente 4-1
El seleccionado nacional derrotó a los africanos en la segunda fecha del Grupo B y se repuso del traspié sufrido ante Francia en el debut. El certamen se disputa en Asunción (Paraguay). Transmitió Cadena 3.
13/10/2026 | 23:23Redacción Cadena 3
FOTO: La selección nacional recuperó la sonrisa en la segunda fecha.
Argentina venció este martes a Angola por 4 a 1 por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de hockey sobre patines, que se disputa en Asunción de Paraguay, y se recuperó tras la sorpresiva derrota con Francia del debut.
Los goles del seleccionado nacional fueron anotados por Ordóñez, Rampulla y un doblete de Lucas Martínez.
Además, por esta misma zona, Francia goleó 7 a 2 a Chile. “Los galos” se ubican primeros con 6 puntos después de ganar sus dos partidos.
Cadena 3 transmitió el partido con Mario Celedón en los relatos y los cometarios de Ariel Ortiz y Mario Márquez por el aire de Cadena 3 Mendoza y Cadena 3 San Juan, directamente desde el “Pabellón Arena” de Asunción en Paraguay.
Este es el cronograma de partidos de la tercera jornada:
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Argentina venció a Angola por 4 a 1 en el Mundial de hockey sobre patines.
¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles fueron anotados por Ordóñez, Rampulla y Lucas Martínez (doblete).
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó el martes.
¿Dónde se está disputando el Mundial?
El Mundial de hockey sobre patines se disputa en Asunción, Paraguay.
¿Por qué es importante esta victoria?
La victoria permite a Argentina recuperarse tras la derrota con Francia en el debut.