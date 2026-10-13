Mundial de hockey sobre patines: Argentina se recuperó ante Angola con un contundente 4-1

FOTO: La selección nacional recuperó la sonrisa en la segunda fecha.

Argentina venció este martes a Angola por 4 a 1 por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de hockey sobre patines, que se disputa en Asunción de Paraguay, y se recuperó tras la sorpresiva derrota con Francia del debut.

Los goles del seleccionado nacional fueron anotados por Ordóñez, Rampulla y un doblete de Lucas Martínez.

Además, por esta misma zona, Francia goleó 7 a 2 a Chile. “Los galos” se ubican primeros con 6 puntos después de ganar sus dos partidos.

Cadena 3 transmitió el partido con Mario Celedón en los relatos y los cometarios de Ariel Ortiz y Mario Márquez por el aire de Cadena 3 Mendoza y Cadena 3 San Juan, directamente desde el “Pabellón Arena” de Asunción en Paraguay.

Este es el cronograma de partidos de la tercera jornada: