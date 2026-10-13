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Para Belgrano, entre jueves y viernes no habrá más localidades

Restan de activarse menos de cuatro mil chips para hinchas Celetes, mientras que River ya vendió casi la mitad de la Willington.

13/10/2026 | 19:03Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Abraham Rufail, miembro del departamento de Prensa de Belgrano, dio detalles de cómo marcha la venta de entradas mediante la activación del chip para el compromiso del próximo domingo entre el Celeste y River.

“Tenemos 35 mil socios abonados al fútbol, las activaciones llegan a 6 mil y en las últimas horas, River nos confirmó que había vendido 4.800”, contó Rufail a “La Popu”.

Rufail entiende que el Mario Kempes estará repleto el domingo y auguró “entre el jueves y viernes no habrá más localidades”.

Cabe recordar que las localidades disponibles corresponden exclusivamente a las plateas Gasparini y Ardiles. La compra se realiza de manera online a través de socios.belgrano.com.ar, donde los interesados deberán registrarse como hinchas para adquirir sus entradas.

Platea Gasparini: Mayores: $60.000 y Menores de hasta 11 años inclusive: $42.000.

Platea Ardiles: Mayores: $70.000 y Menores de hasta 11 años inclusive: $49.000.

A su vez, los socios que no tengan una ubicación asignada también pueden activar su carnet con descuento para acceder a alguna de las tribunas disponibles de las plateas Gasparini o Ardiles.

El trámite se puede realizar a través de socios.belgrano.com.ar o de manera presencial en la sede del club, ubicada en Arturo Orgaz 510.

Platea Gasparini: Mayores: $40.000; Jubilados y Cadete Mayor: $28.000; Cadete Menor: $20.000.

Platea Ardiles: Mayores: $50.000; Jubilados y Cadete Mayor: $35.000; Cadete Menor: $25.000.

Entrevista de La Cadena del Gol

Lectura rápida

¿Quién dio detalles sobre la venta de entradas?
Abraham Rufail, miembro del departamento de Prensa de Belgrano.

¿Cuántos socios abonados tiene Belgrano?
35 mil socios abonados al fútbol.

¿Cuándo se jugará el partido entre Belgrano y River?
El próximo domingo.

¿Dónde se pueden comprar las entradas?
A través de socios.belgrano.com.ar o de manera presencial en la sede del club.

¿Qué plateas están disponibles para la compra?
Las plateas Gasparini y Ardiles.

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