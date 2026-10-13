Falleció Netinho, el cantante brasileño detrás de "La isla del sol"

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- El cantante brasileño Ernesto de Souza Andrade Júnior, conocido artísticamente como Netinho, falleció este martes a los 60 años tras permanecer internado en un hospital de Salvador de Bahía, mientras enfrentaba un diagnóstico de linfoma no Hodgkin desde 2025.

Con una trayectoria musical extensa, Netinho alcanzó la fama internacional gracias a su canción "Milla", que se popularizó en Argentina bajo el título de "La isla del sol" durante la década de los noventa.

El artista fue diagnosticado con este tipo de cáncer en marzo de 2025, luego de experimentar intensos dolores en sus piernas, lo que llevó a la suspensión de su agenda artística y al inicio de un tratamiento oncológico.

"Artista extraordinario, talentoso, sensible e innovador, Netinho construyó una trayectoria marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible. Su voz, su energía y su forma tan particular de conectarse con el público dejan un legado que permanecerá para siempre en la memoria y en el corazón de sus fans, amigos y de todos los que tuvieron el privilegio de acompañarlo", expresó su equipo en redes sociales tras la noticia de su deceso.

A los 16 años, Netinho inició la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Salvador, compaginando sus estudios con presentaciones musicales. En 1988, debutó como vocalista de la Banda Beijo durante el Carnaval de Salvador y ese mismo año alcanzó notoriedad nacional con el tema "Beijo na Boca".

Más tarde, logró otros éxitos como "Estrela Primeira", "Barracos" y "A Vida é Festa", pero fue en 1996 cuando se consagró como solista con el lanzamiento de "Milla", que popularizó el estilo axé no solo en Brasil, sino también en gran parte del mundo.

En Argentina, el tema fue grabado en castellano por Leo García, bajo el nombre "La isla del sol", convirtiéndose en un gran éxito en radios y discotecas.

Netinho estuvo casado entre 1997 y 2003 con la periodista Mariana Trindade, con quien tuvo una hija, Bruna.

En 2013, sufrió tres accidentes cerebrovasculares que lo mantuvieron alejado de los escenarios durante aproximadamente cuatro años.

Además, el artista también se adentró en la política, postulándose como diputado federal por el Partido Liberal (PL) en 2022, aunque no logró ser electo.

En sus últimas declaraciones, Netinho manifestó su apoyo al ex presidente Jair Bolsonaro y participó en actos de apoyo en 2021, pero en 2023 expresó su decepción por la falta de resultados concretos de algunos parlamentarios de derecha que había respaldado, lo que lo llevó a distanciarse de la política.