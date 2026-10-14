Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual se sitúa en 14°, con una sensación térmica similar. La humedad es del 100%, lo que genera un ambiente bastante pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y no se registran vientos, con una presión atmosférica de 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 16°. Las condiciones de humedad y la falta de viento contribuirán a que la sensación térmica se mantenga en niveles similares a la temperatura real. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá nublado durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se anticipan con condiciones similares. El jueves 15 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 17°, con probabilidad de light rain. El viernes 16 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 23°, también con light rain. Para el sábado 17 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 17°, con cielo nublado. Finalmente, el domingo 18 de octubre, la mínima se prevé en 12° y la máxima en 23°, con broken clouds.