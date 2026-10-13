Otro entrenador afuera en la Primera Nacional y ya son 45 los que dejaron su cargo

La fecha 33 de la Primera Nacional se llevó un entrenador y en este caso fue Fernando Quiroz, quien estaba al mando de Atlético de Rafaela después de su sorpresiva salida de Gimnasia y Tiro de Salta durante la primera parte del año.

“Teté” duró 13 fechas en la Crema y con un derrotero de 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas, tres de ellas consecutivas, terminó su ciclo en Rafaela.

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El Consejo Directivo informa que Fernando Quiróz ha dejado de desempeñarse como Director Técnico del plantel profesional de fútbol. Asimismo, finalizan sus vínculos con la institución los demás integrantes de su cuerpo técnico. Franco Mendoza, quien venía desempeñándose en la División Reserva, asumió la conducción técnica acompañado por Alexis Nicolás Castro como ayudante de campo, Eduardo Gentile y Alexis Andereggen como preparadores físicos, y Gabriel Dottori como entrenador de arqueros, quienes estarán a cargo hasta la finalización de la temporada 2026. — Atlético de Rafaela (@OficialAMSyD) October 13, 2026

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Atlético se encuentra en la undécima posición de la zona B del campeonato, a cinco puntos de la clasificación al reducido por el segundo ascenso.

La salida de Quiroz es la segunda en Rafaela, ya que comenzó la temporada con Iván Juárez y Franco Mendoza, DT de la reserva se hará cargo del plantel hasta el final de la temporada.

Además, es el 45º entrenador que deja su cargo en 33 fechas pero el número más elocuente es que 28 de los 36 equipos de la categoría modificaron su cuerpo técnico, siendo Mitre de Santiago del Estero el que más técnicos distintos tuvo ya que despidió a tres: Carlos Mayor, Claudio Mazzón y Claudio Biaggio.

Los ocho equipos que mantienen su entrenador desde inicios de año son: Atlanta (Cristian Pellerano), Bolívar (Diego Funes), Colegiales (Omar Espinal), Morón (Walter Otta), Midland (Joaquín Iturrería); Gimnasia de Jujuy (Hernán Pellerano), Temperley (Nicolás Domingo) y Tristán Suárez (José María Martínez).