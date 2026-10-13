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Otro entrenador afuera en la Primera Nacional y ya son 45 los que dejaron su cargo

Fernando Quiroz se marchó de Atlético de Rafaela tras tres derrotas consecutivas. El número es record en el ascenso.

13/10/2026 | 18:37Redacción Cadena 3

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FOTO: "Teté! se fue de Rafaela (Foto @OficialAMSyD)

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La fecha 33 de la Primera Nacional se llevó un entrenador y en este caso fue Fernando Quiroz, quien estaba al mando de Atlético de Rafaela después de su sorpresiva salida de Gimnasia y Tiro de Salta durante la primera parte del año.

“Teté” duró 13 fechas en la Crema y con un derrotero de 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas, tres de ellas consecutivas, terminó su ciclo en Rafaela.

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Atlético se encuentra en la undécima posición de la zona B del campeonato, a cinco puntos de la clasificación al reducido por el segundo ascenso.

La salida de Quiroz es la segunda en Rafaela, ya que comenzó la temporada con Iván Juárez y Franco Mendoza, DT de la reserva se hará cargo del plantel hasta el final de la temporada.

Además, es el 45º entrenador que deja su cargo en 33 fechas pero el número más elocuente es que 28 de los 36 equipos de la categoría modificaron su cuerpo técnico, siendo Mitre de Santiago del Estero el que más técnicos distintos tuvo ya que despidió a tres: Carlos Mayor, Claudio Mazzón y Claudio Biaggio.

Los ocho equipos que mantienen su entrenador desde inicios de año son: Atlanta (Cristian Pellerano), Bolívar (Diego Funes), Colegiales (Omar Espinal), Morón (Walter Otta), Midland (Joaquín Iturrería); Gimnasia de Jujuy (Hernán Pellerano), Temperley (Nicolás Domingo) y Tristán Suárez (José María Martínez).

Lectura rápida

¿Qué evento ocurrió en la fecha 33 de la Primera Nacional?
Se produjo la salida de Fernando Quiroz como entrenador de Atlético de Rafaela.

¿Quién asumirá el cargo de entrenador en Atlético de Rafaela tras la salida de Quiroz?
Franco Mendoza, DT de la reserva, se hará cargo del plantel hasta el final de la temporada.

¿Cuál es la posición actual de Atlético de Rafaela en la zona B del campeonato?
Se encuentra en la undécima posición, a cinco puntos de la clasificación al reducido por el segundo ascenso.

¿Cuántos entrenadores han dejado su cargo en la Primera Nacional hasta la fecha 33?
Un total de 45 entrenadores han dejado su cargo en 33 fechas.

¿Cuántos equipos en la categoría han cambiado su cuerpo técnico?
28 de los 36 equipos de la categoría han modificado su cuerpo técnico.

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