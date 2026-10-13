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Copa Proyección: Instituto le quitó el invicto a River y se acerca a la clasificación

La Gloria quedó a dos puntos con un partido más tras ganarle al Millonario 3-2. Fue la tercera victoria en cuatro partidos jugados en Córdoba por los torneos de Reserva desde 2023.

13/10/2026 | 17:57Redacción Cadena 3

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En el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Copa Proyección, la reserva de Instituto venció a River por 3 a 2 en La Agustina.

Los goles fueron obra del defensor Lautaro Ludueña, y de los delanteros Pedro Baster y Augusto Coronel.

Coronel es el artillero de Instituto en el Clausura con 4 anotaciones, pero en el calendario el goleador es Baster con 8, seguido de Coronel con 7 e Ignacio Marasca con 6.

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La victoria catapultó a la Gloria a la quinta posición del Grupo A con 18 puntos, apenas dos por debajo de la clasificación a los cuartos de final aunque con un partido más.

El líder de la zona es el Millonario con 22 unidades, que además perdió el invicto en la competencia.

UN POCO DE HISTORIA EN RESERVA

Fue la séptima vez que se enfrentaron en división Reserva, desde que Instituto logró el ascenso a Primera División en 2022.

En ese interín, el albirrojo consiguió la tercera victoria, todas jugando como local en La Agustina pero ganando tres de las cuatro veces que se enfrentaron en Córdoba, condición en la que Instituto se mantiene invicto con tres triunfos y una igualdad.

TODOS LOS PARTIDOS EN RESERVA

Copa de la Liga 2023: Instituto 3 – River 1 (Puebla, Luca Klimowicz y Leonardo Monje)

Liga 2024: River 1 – Instituto 0

Copa de la Liga 2024: 1-1 (Jeremías Lázaro)

Apertura 2025: River 2 – Instituto 2 (Joaquín Rivero y Matías Klimowicz)

Clausura 2025: Instituto 1 – River 0 (Ignacio Marasca)

Apertura 2026: River 1 – Instituto 0

Clausura 2026: Instituto 3 – River 2 (Lautaro Ludueña, Pedro Baster y Augusto Coronel)

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Torneo Clausura? La reserva de Instituto venció a River por 3 a 2.

¿Quiénes anotaron los goles? Los goles fueron de Lautaro Ludueña, Pedro Baster y Augusto Coronel.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se jugó durante la fecha 13 del Torneo Clausura.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? El encuentro se llevó a cabo en La Agustina.

¿Por qué es significativa esta victoria? Esta victoria catapultó a Instituto a la quinta posición del Grupo A, acercándose a los cuartos de final.

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