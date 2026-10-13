Copa Proyección: Instituto le quitó el invicto a River y se acerca a la clasificación

FOTO: La Gloria se hizo fuerte en La Agustina

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En el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Copa Proyección, la reserva de Instituto venció a River por 3 a 2 en La Agustina.

Los goles fueron obra del defensor Lautaro Ludueña, y de los delanteros Pedro Baster y Augusto Coronel.

Coronel es el artillero de Instituto en el Clausura con 4 anotaciones, pero en el calendario el goleador es Baster con 8, seguido de Coronel con 7 e Ignacio Marasca con 6.

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?? ?????????? ?????? ??????????!!! ???? ?????????????????? 3?????2?? ?????????? ?????????? ??????????????.?????? ?? ?? Triunfazo con goles de Ludueña, Coronel y Baster. #TorneoProyección ?? #ReservaGloriosa ???? https://t.co/BWqKRf61sQ — Instituto ACC (@InstitutoACC) October 13, 2026

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La victoria catapultó a la Gloria a la quinta posición del Grupo A con 18 puntos, apenas dos por debajo de la clasificación a los cuartos de final aunque con un partido más.

El líder de la zona es el Millonario con 22 unidades, que además perdió el invicto en la competencia.

UN POCO DE HISTORIA EN RESERVA

Fue la séptima vez que se enfrentaron en división Reserva, desde que Instituto logró el ascenso a Primera División en 2022.

En ese interín, el albirrojo consiguió la tercera victoria, todas jugando como local en La Agustina pero ganando tres de las cuatro veces que se enfrentaron en Córdoba, condición en la que Instituto se mantiene invicto con tres triunfos y una igualdad.

TODOS LOS PARTIDOS EN RESERVA

Copa de la Liga 2023: Instituto 3 – River 1 (Puebla, Luca Klimowicz y Leonardo Monje)

Liga 2024: River 1 – Instituto 0

Copa de la Liga 2024: 1-1 (Jeremías Lázaro)

Apertura 2025: River 2 – Instituto 2 (Joaquín Rivero y Matías Klimowicz)

Clausura 2025: Instituto 1 – River 0 (Ignacio Marasca)

Apertura 2026: River 1 – Instituto 0

Clausura 2026: Instituto 3 – River 2 (Lautaro Ludueña, Pedro Baster y Augusto Coronel)