Juan Muñoz, experto en cirugía de tórax: “Si no hay células en otros lados, el Papa podría viajar”

El doctor Juan Antonio Muñoz (MP: 23.598), jefe de Cirugía de Tórax del Hospital Privado Universitario de Córdoba, analizó este martes el tratamiento que deberá seguir el papa León XIV tras el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón.

En diálogo con Cadena 3, Muñoz señaló que su equipo trabaja a diario con problemas relacionados con nódulos pulmonares. "Hay mucha, mucha información, mucha ciencia atrás de eso", explicó, refiriéndose al proceso de diagnóstico y tratamiento. En este caso, el diagnóstico de adenocarcinoma se puede realizar intraoperatoriamente mediante técnicas de congelación.

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La rapidez en la decisión de intervenir al Papa sorprendió a algunos profesionales. La doctora Ana Putruele, profesora de Neumología, destacó, también en diálogo con Cadena 3, la necesidad de ser cautos al opinar, mientras que Muñoz aclaró que "puede que haya habido estudios previos que definieran la operación".

Respecto al posoperatorio, el médico explicó que el tratamiento quirúrgico es a menudo curativo, si el nódulo es menor a tres centímetros y no hay afectación en otras áreas. “La cirugía es la terapia curativa”, afirmó Muñoz.

Sobre el tiempo de recuperación, mencionó que, con las técnicas actuales, como la cirugía robótica, los pacientes a menudo reciben el alta en una semana. “Eso va a depender mucho de la evolución de él”, aclaró, sugiriendo que, si no se presentan complicaciones, el Papa podría emprender un viaje en un mes.

"Con la tecnología actual, el paciente se puede recuperar en el siguiente mes quizás para hacer un viaje. Si no hay células en otros lados, se podría hacer el viaje. Pero es muy pronto para saberlo", afirmó.

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El doctor enfatizó la importancia de la detección temprana del cáncer. “Prevenir vale más que curar”, concluyó, instando a las personas que han fumado o que tienen dudas sobre su salud a consultar a un médico.

Juan Muñoz respaldó que contar con un diagnóstico precoz es clave para mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Entrevista de "Amamos Argentina".