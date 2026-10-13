Iguazú intensifica el monitoreo del río ante nuevos picos de crecida

Buenos Aires, 13 octubre (NA) – El Parque Nacional Iguazú junto a la Concesionaria de Servicios Iguazú Argentina están realizando un monitoreo continuo del río Iguazú debido a la reciente crecida y los nuevos pulsos que se esperan en los próximos días.

Según el comunicado oficial, las proyecciones indican que el caudal alcanzará niveles altos para este miércoles, superando los estándares de seguridad necesarios para el tránsito en pasarelas y balcones.

Por esta razón, el Área Cataratas se abrirá con restricciones en los circuitos Inferior y Superior. Mientras persista esta situación, el acceso a los senderos y pasarelas que llevan a los saltos permanecerá cerrado de acuerdo con el protocolo de seguridad establecido.

Durante el día de hoy, se ha implementado un monitoreo integral del río Iguazú, cuyo impacto ha afectado directamente la operativa náutica del Puerto de Iguazú y ha llevado al cierre preventivo de la Ruta 101 y de los senderos Verde y Macuco del Parque Nacional Iguazú.

Los especialistas del fenómeno meteorológico ENOS anticipan nuevos pulsos de crecidas intermitentes en los principales ríos de la región, una situación que se repetirá durante la temporada de lluvias estacionales hasta que se estabilicen las cuencas hídricas en la macrozona trinacional de Iguazú.

Para este miércoles, el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, el espacio Territorio Yaguareté y los locales gastronómicos y comerciales funcionarán normalmente. Además, se habilitará la excursión náutica Gran Aventura y la oferta gastronómica de los restaurantes El Fortín, La Selva, y del Hotel Gran Meliá.

Ante estas condiciones especiales, las autoridades han instado a prestadores turísticos y visitantes a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales para conocer las actualizaciones y planificar su experiencia de manera segura.