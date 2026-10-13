En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Mundial de Hockey sobre patines - Paraguay 2026

Argentina vs. Angola

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Iguazú intensifica el monitoreo del río ante nuevos picos de crecida

El Parque Nacional Iguazú y la concesionaria informaron que continúa el seguimiento integral del río por la suba del caudal, con cierres preventivos y restricciones en el Área Cataratas.

13/10/2026 | 19:53Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Iguazú intensifica el monitoreo del río ante nuevos picos de crecida

FOTO: Iguazú intensifica el monitoreo del río ante nuevos picos de crecida

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 13 octubre (NA) – El Parque Nacional Iguazú junto a la Concesionaria de Servicios Iguazú Argentina están realizando un monitoreo continuo del río Iguazú debido a la reciente crecida y los nuevos pulsos que se esperan en los próximos días.

Según el comunicado oficial, las proyecciones indican que el caudal alcanzará niveles altos para este miércoles, superando los estándares de seguridad necesarios para el tránsito en pasarelas y balcones.

Por esta razón, el Área Cataratas se abrirá con restricciones en los circuitos Inferior y Superior. Mientras persista esta situación, el acceso a los senderos y pasarelas que llevan a los saltos permanecerá cerrado de acuerdo con el protocolo de seguridad establecido.

Durante el día de hoy, se ha implementado un monitoreo integral del río Iguazú, cuyo impacto ha afectado directamente la operativa náutica del Puerto de Iguazú y ha llevado al cierre preventivo de la Ruta 101 y de los senderos Verde y Macuco del Parque Nacional Iguazú.

Los especialistas del fenómeno meteorológico ENOS anticipan nuevos pulsos de crecidas intermitentes en los principales ríos de la región, una situación que se repetirá durante la temporada de lluvias estacionales hasta que se estabilicen las cuencas hídricas en la macrozona trinacional de Iguazú.

Para este miércoles, el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, el espacio Territorio Yaguareté y los locales gastronómicos y comerciales funcionarán normalmente. Además, se habilitará la excursión náutica Gran Aventura y la oferta gastronómica de los restaurantes El Fortín, La Selva, y del Hotel Gran Meliá.

Ante estas condiciones especiales, las autoridades han instado a prestadores turísticos y visitantes a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales para conocer las actualizaciones y planificar su experiencia de manera segura.

Lectura rápida

¿Qué está ocurriendo en Iguazú?
Se está llevando a cabo un monitoreo permanente del río Iguazú debido a la crecida del caudal.

¿Quiénes están a cargo del monitoreo?
El Parque Nacional Iguazú y la Concesionaria de Servicios Iguazú Argentina son responsables del seguimiento.

¿Cuándo se espera un aumento en el caudal?
Las proyecciones indican que el caudal será alto para este miércoles.

¿Dónde se han implementado restricciones?
Se han establecido restricciones en el Área Cataratas, especialmente en los circuitos Inferior y Superior.

¿Por qué es importante informarse por canales oficiales?
Es fundamental para que los visitantes y prestadores turísticos conozcan las novedades y planifiquen sus actividades de forma segura.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf