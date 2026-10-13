Andrés Pallaro: “La pregunta correcta no es qué trabajos desaparecerán"

La inteligencia artificial ya está cambiando la forma de trabajar en la industria, y la Muestra Industrial “En el Centro de Todo” le dedicará dos espacios con un especialista que estudia el tema desde hace años. Andrés Pallaro, director del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo 21, estará el jueves 15 de octubre en la Sociedad Rural de Rafaela.

A las 9.30 h compartirá el panel “Talento y organizaciones en transformación: personas, cultura y nuevas capacidades para la industria del futuro” con Andrés Ciambotti, director de Stockzero, con moderación de Ignacio López, director ejecutivo de ITEC Rafaela. A las 12.30 h brindará “Pistas para construir tu futuro laboral: hibridar el desempeño humano con la IA como el desafío central de nuestro tiempo”, una charla pensada para alumnos de escuelas técnicas y estudiantes universitarios de la ciudad.

Trabajar junto a la tecnología

Pallaro investiga desde hace años el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas tecnologías sobre las profesiones y los modelos de trabajo. “No estamos frente a un simple cambio tecnológico; estamos frente a una redefinición de cómo aprendemos, trabajamos y generamos valor”, afirmó.

Frente al temor de que la tecnología reemplace a las personas, propone cambiar el enfoque. “Creo que la pregunta correcta no es qué trabajos desaparecerán, sino cuáles serán las nuevas capacidades que necesitaremos desarrollar”, sostuvo. Según explicó, el diferencial humano estará en interpretar contextos, formular preguntas, conectar conocimientos, liderar equipos, tomar decisiones y crear.

El desafío para las empresas

Para la industria, advirtió, la transformación no pasa solo por incorporar máquinas o software. “También implica transformar culturas organizacionales, modelos de liderazgo y formas de aprender. Las empresas que mejor se adapten serán aquellas capaces de construir entornos donde las personas puedan desarrollar nuevas capacidades de manera continua”.

En ese marco, destacó el papel de la formación permanente y de la articulación entre empresas, instituciones educativas y gobiernos. “La idea de estudiar una vez para toda la vida está quedando atrás”, resumió.

Su mensaje para quienes participen de la Muestra es claro: “Las tecnologías cambiarán. Los modelos de negocio cambiarán. Las profesiones cambiarán. Pero la capacidad de aprender, adaptarse y crear seguirá siendo el activo más valioso de cualquier organización y de cualquier sociedad”.

Especialmente recomendado para empresarios, gerentes, responsables de RR. HH. y líderes de equipo (panel de las 9.30 h), y estudiantes técnicos y universitarios de Rafaela (charla de las 12.30 h).

CÓMO PARTICIPAR

Exposición: entrada libre y gratuita, los tres días.

Acceso Full: $150.000 por persona. Incluye todas las conferencias y paneles, y la inscripción en las tres rondas de negocios. Packs para equipos: 3 personas por $360.000 y 5 personas por $525.000.

Entradas, agenda completa y rondas de negocios: www.muestraindustrial.ar

Consultas: [email protected] · Instagram @muestraindustrial

Alojamiento: tarifa preferencial en Parra Hotel & Suites, Amérian Rafaela (código MUESTRA INDUSTRIAL) y Hotel Regio Rafaela, mencionando la Muestra al reservar.

Muestra Industrial “En el Centro de Todo” · 14, 15 y 16 de octubre de 2026 · Sociedad Rural de Rafaela, Av. Brasil 497, Rafaela, Santa Fe. Organizan NC Producciones y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).