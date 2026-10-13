Preocupación en el juicio por la desaparición de Loan: testimonios revelan angustia familiar

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- Ramón Robledo, un vecino que vive a 500 metros de la casa de Catalina, la abuela de Loan Danilo Peña, manifestó que notó preocupado a Antonio Benítez, el tío político del menor, durante su declaración en el juicio por la desaparición del niño. En ese contexto, relató que, en el momento del hecho, el familiar solo le comunicó que "se perdió la criatura".

Robledo explicó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, presidido por Fermín Ceroleni, que se enteró de la desaparición de Loan por el tío político el mismo 13 de junio de 2024 cerca de las 15.30. Según indicaron medios locales, reveló: "Lo noté bastante preocupado y lo único que me dijo fue que se perdió la criatura".

Además, indicó que, poco tiempo después de la novedad, se reunió con José Peña, padre del menor, tal como relató El Litoral, y en esa instancia supieron que se trataba del niño de cinco años: "Salimos con mi viejo a caballo y buscamos en los lugares donde creímos que podía estar el niño. No pudimos encontrar ningún rastro".

Asimismo, Agustina Chamorro, otra vecina del lugar, coincidió con los relatos anteriores y señaló que José Peña se encontraba "muy angustiado". Además, informó que la Policía solicitó su permiso para ingresar al campo de su abuelo para poder expandir la búsqueda.

Las audiencias fueron retomadas este martes con la declaración de seis personas, al tiempo que el jueves será el turno de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, el nene asesinado por su madre y la pareja de ella.

Dupuy brindará testimonio mediante videoconferencia acerca de las diez personas procesadas en paralelo que dijeron haber sido parte de la Fundación Dupuy y que al llegar a esa provincia lo hicieron por su propia cuenta sin tener el aval de la ONG.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que esta será la última vez que haya tres audiencias por semana, ya que después se acortará a dos jornadas, al menos hasta el próximo 1 de diciembre.