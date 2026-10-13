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Ilusión en marcha: Boca recibe a Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

El partido se disputa, desde las 21.30, en "La Bombonera". "El Xeneize" va por un resultado positivo, que le permita acercarse a la final del certamen. Transmite Cadena 3.

13/10/2026 | 19:50Redacción Cadena 3

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Sin la participación de su capitán, Leandro Paredes, Boca Juniors recibe este martes a la noche a Vasco da Gama de Brasil en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el segundo torneo más importante de clubes en América.

El partido se disputa, desde las 21.30, en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera", con transmisión de Cadena 3.

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Boca llega a este enfrentamiento en un excelente momento, con la moral alta tras haber acumulado un invicto de 17 partidos y manteniéndose en la lucha en todas las competiciones de la temporada: semifinales de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, además de pelear por el título de la Liga y seguir en carrera en el Torneo Clausura.

En la actual Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Roberto "Vasco" Arruabarrena avanzó a esta instancia tras eliminar a O'Higgins de Chile, Recoleta de Paraguay y San Pablo de Brasil.

Vasco da Gama, por su parte, ha tenido un desempeño destacado, logrando eliminar a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, Olimpia de Paraguay e Independiente Santa Fe de Colombia para llegar a las semifinales.

En el ámbito local, el equipo brasileño se encuentra en una situación complicada en el Brasileirao, ocupando el decimocuarto lugar y a solo tres puntos de la zona de descenso, con nueve fechas por delante para finalizar el torneo.

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Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo?
Boca Juniors se enfrenta a Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se jugará el partido?
El encuentro está programado para el 12 de octubre a las 21:30.

¿Dónde se disputará el partido?
Se jugará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro principal es Piero Maza y el VAR estará a cargo de José Cabero.

¿Cómo llega Boca a este partido?
Boca llega con un invicto de 17 partidos y está compitiendo en varias competiciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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