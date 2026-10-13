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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.

El sorteo número 31639 de la quiniela vespertina se realizó el martes 13 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7336, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Castañas)".

13/10/2026 | 18:12Redacción Cadena 3

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El número de sorteo es 31639, correspondiente a la quiniela vespertina, realizado el martes 13 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7336, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Castañas).
1° 7336
2° 8087
3° 8302
4° 2765
5° 1097
6° 4263
7° 3375
8° 4891
9° 1850
10° 1771
11° 6853
12° 4093
13° 2482
14° 9271
15° 5296
16° 6731
17° 4208
18° 8582
19° 7446
20° 6556

La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios. Este sorteo vespertino es uno de los más esperados por los apostadores.

Los resultados de la quiniela vespertina son seguidos de cerca por miles de personas que buscan conocer los números ganadores y sus significados. La interpretación de los números es una parte fundamental de la cultura del juego en el país.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31639 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 13 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7336.

¿Qué significa el número 7336?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Castañas)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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