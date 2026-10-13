Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.

El número de sorteo es 31639, correspondiente a la quiniela vespertina, realizado el martes 13 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7336, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Castañas).

1° 7336

2° 8087

3° 8302

4° 2765

5° 1097

6° 4263

7° 3375

8° 4891

9° 1850

10° 1771

11° 6853

12° 4093

13° 2482

14° 9271

15° 5296

16° 6731

17° 4208

18° 8582

19° 7446

20° 6556

La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios. Este sorteo vespertino es uno de los más esperados por los apostadores.

Los resultados de la quiniela vespertina son seguidos de cerca por miles de personas que buscan conocer los números ganadores y sus significados. La interpretación de los números es una parte fundamental de la cultura del juego en el país.