Un juez ordena a OpenAI entregar documentos de contratación en caso de secretos comerciales con Apple

Un juez federal dictó que Apple podrá acceder a los materiales de contratación de OpenAI en el marco de una demanda por secretos comerciales que la empresa de la manzana presentó contra OpenAI en julio. La decisión permite a Apple revisar documentos vinculados a entrevistas que OpenAI realizó a ex-empleados de Apple que se postularon para roles en sus grupos de hardware de consumo y robótica, justo antes del lanzamiento de un dispositivo de hardware por parte de OpenAI.

Los documentos solicitados pueden incluir listas de verificación de entrevistas, guías, instrucciones, manuales y scripts, así como presentaciones técnicas y registros que demuestran que las discusiones en las entrevistas incluyeron referencias a tecnologías o componentes de Apple.

El juez le otorgó a OpenAI un plazo de cinco días para entregar los materiales que ya ha recolectado y 14 días para cualquier otro material relacionado con esta solicitud, aceptando el argumento de Apple sobre la necesidad de que estos documentos sean entregados con rapidez.

Este caso surge en un contexto en el que OpenAI está desarrollando un dispositivo de hardware que podría rivalizar con el iPhone, o con los smartphones en general, si el dispositivo de inteligencia artificial se convierte en un elemento central en la vida de los consumidores y en la forma en que interactúan con el software y los servicios.

En su demanda, Apple acusó a OpenAI de un patrón de robo, que incluye quejas directas sobre ex-empleados que utilizaron computadoras portátiles de Apple para descargar material confidencial y archivos que contenían información sobre tecnologías, características y productos no anunciados, incluyendo especificaciones técnicas, presentaciones de ingeniería y datos de proyectos propietarios.

Además, Apple argumentó que ex-empleados de Apple en OpenAI asesoraron a otros que consideraban dejar Apple para unirse a OpenAI sobre qué información llevar a sus entrevistas, entre otras acusaciones.

El juez de distrito de EE. UU., Edward Davila, no aprobó todas las solicitudes de Apple para acceder rápidamente a documentos y mensajes de OpenAI relevantes para el caso. Sin embargo, sí dictó que Apple podría acceder a los materiales de entrevistas, junto con mensajes privados de LINE entre personas mencionadas en el caso, incluidos los empleados de OpenAI Chang Liu y Alyssa Peng.

El juez también aprobó las declaraciones de Liu y Peng, junto con un tercer individuo, el director de hardware de OpenAI, Tang Yew Tan. Los tres son ex-empleados de Apple.

Sin embargo, el juez rechazó la solicitud de Apple para acelerar su acceso a la investigación y desarrollo de OpenAI en áreas específicas, como acabados metálicos y gestión de energía. También denegó varias de las solicitudes más amplias de descubrimiento de Apple, como el acceso a la investigación de hardware de OpenAI o información sobre lo que sus ex-empleados crearon mientras trabajaban en OpenAI.

Esta negativa no es definitiva, ya que el juez dejó abierta la posibilidad de que Apple reduzca sus solicitudes y lo intente nuevamente.