La Dirección Nacional de Arbitraje respaldó a Lamolina tras el escándalo en All Boys - Godoy Cruz

La Dirección Nacional de Arbitraje, dependiente de la AFA, respaldó al juez Nicolás Lamolina tras la polémica en el partido entre All Boys y Godoy Cruz. En un comunicado oficial firmado por Federico Beligoy, se aclaró que la corrección del penal sancionado se produjo gracias a la intervención del asistente Agustín Méndez, quien indicó que la falta había ocurrido fuera del área.

El organismo rechazó de manera categórica las versiones que apuntaban a un supuesto uso de celulares para modificar la decisión; además, subrayó que la resolución se tomó únicamente en base al trabajo en equipo de la terna arbitral. De esta manera, la AFA buscó despejar dudas y, al mismo tiempo, respaldar institucionalmente la tarea de Lamolina en un partido que terminó envuelto en polémica.

Este martes, la institución encargada de coordinar, supervisar y gestionar el arbitraje del fútbol argentino sacó un comunicado en apoyo a la decisión del árbitro en el partido disputado por la fecha 33 de la Zona A de la Segunda División del fútbol argentino. El Director explicó que la corrección del penal sancionado se produjo gracias a la intervención del asistente Agustín Méndez, quien desde su posición informó que la falta había ocurrido fuera del área.

El texto difundido por la entidad rechazó las versiones periodísticas que señalaban el uso de dispositivos celulares para modificar el fallo. Según el comunicado, la resolución se tomó únicamente en base al trabajo en equipo de la terna arbitral y a la comunicación interna entre los jueces, reafirmando la transparencia del procedimiento y el respaldo institucional a la tarea de Nicolás Lamolina.

Por su parte, el árbitro del encuentro salió a aclarar la polémica y negó de manera tajante haber cambiado su decisión por mirar un celular dentro de la cancha. Consideró “grave” la intrusión de un dirigente de All Boys con ese dispositivo y explicó que la corrección se dio tras el aporte de su asistente Agustín Méndez.

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Comunicado oficial de la Dirección Nacional de Arbitraje. https://t.co/fPcN2d3fhA — arbitrajeAFA (@ArbitrajeAFA) October 13, 2026

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“En mi primera impresión, la infracción había sido sobre la línea, por lo cual merecía ser sancionada con penal. Tomé la decisión de sancionar penal y expulsarlo (a Zafarana), pero el asistente Méndez me mencionó que, desde su visión, había sido muy al límite y no le convencía mucho la situación de penal”, reconstruyó el juez en declaraciones a TyC Sports.