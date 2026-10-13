Primera Nacional: ganar, lo único que le sirve a Racing para seguir soñando con el reducido

Más allá de que los números muestren que Racing de Nueva Italia no esté salvado del descenso, lo cierto es que la victoria del último fin de semana le dio envión para tratar de alcanzar el último puesto del reducido por el segundo ascenso.

"La Academia" se encuentra en la undécima posición con 40 puntos, los mismos que Los Andes y Chaco For Ever pero con peor diferencia de gol.

Los tres están a siete unidades de Almirante Brown, que marca la línea de clasificación con 47, aunque un punto debajo de Estudiantes de Buenos Aires y Bolívar con 48.

Como el equipo de Gustavo Coleoni puede llegar a 49 ganando los tres partidos en juego, es que hasta podría terminar superando a los cinco rivales ya nombrados. De hecho, el último contrincante será Chaco For Ever, pero la situación de Racing se agrava con la diferencia de gol.

De los seis clubes que pelean por los tres lugares restantes al reducido, los albicelestes tienen el peor registro entre goles a favor y en contra.

Estudiantes 48 (+4), Bolívar 48 (0), Almirante Brown 47 (+4), Los Andes 40 (+1), Chaco For Ever 40 (-2) y Racing 40 (-9).

CON FERRO ES CLAVE

El próximo fin de semana, Racing visitará a Ferro, que pelea el primer puesto del grupo para jugar la final por el ascenso.

Para seguir con chances debe ganar y que no lo hagan Almirante (visitará a Colón), Bolívar (visitante de San Miguel) y Estudiantes (visitante de Godoy Cruz).

Además, deberá mirar de reojo a Los Andes (local de All Boys) y a Chaco (local de Central Norte).

SI PIERDE, YA NO TENDRÁ CHANCES

Aferrado a la ilusión, Racing sabe que no podrá tropezar ya que una derrota lo eliminará de la competencia.

LA CAMPAÑA DE VISITANTE ES MALA

Fuera de Nueva Italia, Racing cosechó una victoria, cinco empates y diez derrotas, lo que le dan 8 puntos y lo ubican en el puesto 35 de 38 en el año en esa condición.

Lleva 14 sin triunfos, puesto que la única y última victoria de visitante fue el 21 de marzo ante San Miguel por 2-1.

A RACING

Ferro (V)

All Boys (L)

Chaco For Ever (V)





A LOS ANDES

All Boys (L)

Estudiantes BA (V)

Mitre (L)





A CHACO FOR EVER

Central Norte (L)

Ferro (V)

Racing (L)





A ALMIRANTE

Colón (V)

Morón (L)

Godoy Cruz (V)





A BOLÍVAR

San Miguel (V)

Colón (L)

Morón (V)





A ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES

Godoy Cruz (V)

Los Andes (L)

All Boys (V)

Informe de Gabriel Rodríguez