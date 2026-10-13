Claudia Piñeiro, en Rosario: "Cuando empezás a escuchar, a lo mejor hay un encuentro"

La escritora Claudia Piñeiro llegó a Rosario para presentar El canto invisible, su última novela, y pasó por Viva la Radio por Cadena 3 Rosario para conversar sobre una obra que, a partir del canto de los pájaros y la amistad entre dos mujeres, propone una reflexión sobre los secretos, los vínculos y, especialmente, la capacidad de escuchar a los demás. La charla, sin embargo, fue mucho más allá de la ficción: también hubo lugar para hablar de las diferencias políticas, los prejuicios, las adaptaciones audiovisuales y el presente del mundo editorial argentino.

La presentación de la novela estaba prevista para las 18, junto a María Fernanda Trébol, en el auditorio Angélica Gorodischer, en el tercer piso de la Feria del Libro de Rosario.

En El canto invisible, Julia, una editora, trabaja sobre el manuscrito que dejó Marina, su amiga y ornitóloga, recientemente fallecida. El libro está dedicado al canto de las aves, pero su lectura abre interrogantes que exceden ese universo: Marina le ha dejado a Julia una casa cuya existencia desconocía y, a partir de ese descubrimiento, comienzan a aparecer secretos sobre la vida de su amiga y las circunstancias de su muerte.

“Es una conversación entre dos amigas”, explicó Piñeiro, aunque enseguida aclaró la particularidad que atraviesa toda la historia: “Marina acaba de morir. Entonces es una conversación con una amiga que está muerta”. A través del manuscrito, la protagonista emprende un recorrido por los sonidos de los pájaros y, al mismo tiempo, por todo aquello que ignoraba de una persona a la que creía conocer profundamente.

La idea del canto de las aves surgió, según contó la escritora, a partir de una amiga que utilizaba una aplicación para identificar pájaros por sus sonidos. Ese acercamiento despertó su curiosidad por las formas en que los especialistas describen los cantos, incluso mediante sílabas que intentan reproducirlos en el lenguaje escrito. Pero el interés por la ornitología pronto se convirtió en una pregunta más amplia sobre la comunicación humana.

“La novela empieza preguntando la diferencia entre oír y escuchar”, señaló. Y desarrolló la idea con un ejemplo cotidiano: “Nosotros oímos que hay gente hablando ahí, pero no estamos escuchando qué dicen ni prestándoles atención”.

Para Piñeiro, esa diferencia no se limita a los sonidos del ambiente. A nuestro alrededor, explicó, también hay personas que intentan transmitir una preocupación, una angustia o un problema sin que necesariamente les prestemos atención. Esa dificultad para escuchar atraviesa la relación entre las protagonistas y se proyecta, además, sobre los vínculos familiares y las diferencias políticas.

Uno de los conflictos de la novela aparece en la relación entre Julia, una mujer de poco más de sesenta años, y su nieto, que votó al actual gobierno y sostiene posiciones diferentes de las suyas. La distancia ideológica genera enojo e incomprensión, pero también abre la posibilidad de revisar los prejuicios y buscar puntos de encuentro.

Encuentro con la juventud

Para construir ese personaje, Piñeiro entrevistó a jóvenes que habían votado al oficialismo. Quería comprender sus motivaciones y encontrar argumentos que le permitieran darles verosimilitud a las voces de la ficción. La experiencia le mostró que, más allá de las diferencias, el diálogo puede ser posible cuando existe una voluntad genuina de explicar y escuchar.

“Yo puedo no estar de acuerdo con tu argumento, pero hay un argumento”, sostuvo. En esas conversaciones, contó, encontró jóvenes que defendían determinadas decisiones económicas, aunque también manifestaban desacuerdos con expresiones discriminatorias de funcionarios o con ataques a la comunidad LGTB. También aparecían coincidencias en torno a la importancia de la educación pública.

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“Hay puentes, o sea, lo que quiero decir es que a lo mejor hay lugares donde no vamos a coincidir, pero hay puentes de cosas que son también fundamentales para todos nosotros para entablar esa conversación”, afirmó.

La escritora diferenció esos intercambios de las agresiones en las redes sociales, donde muchas veces no existe una intención real de dialogar. “Si alguien te insulta no es que quiere conversar”, advirtió. Y agregó que una de las cosas que más la sorprendió durante sus entrevistas fue “el agradecimiento por ser escuchado”.

La experiencia también la llevó a revisar las actitudes de quienes, desde posiciones políticas diferentes, pueden descartar de antemano a los demás. En lugar de asumir que quien piensa distinto no tiene nada para aportar, Piñeiro propone detenerse a escuchar. No para abandonar las propias convicciones, sino para comprender qué experiencias y argumentos sostienen las ideas del otro.

Esa preocupación por las voces que no siempre encuentran un lugar también se vincula con otro de los temas que atravesaron la entrevista: el lugar de las mujeres en la literatura. Piñeiro recordó una anécdota de los primeros años de circulación de Las viudas de los jueves, cuando un hombre se acercó a pedirle una dedicatoria y le confesó que había leído la novela por recomendación de su esposa.

“Me dice: ‘Ay, yo la leí porque me dijo mi mujer, porque con ese título, ¿quién va a leer? ¿Qué hombre va a leer algo que se llama Las viudas de los jueves?'", recordó la autora.

Para Piñeiro, esa reacción refleja una tradición cultural en la que las historias de los hombres ocuparon durante mucho tiempo el centro de la literatura, mientras que las protagonizadas por mujeres fueron consideradas asuntos particulares, destinados principalmente a lectoras. “El mundo importante era el mundo de los hombres, y las historias de los hombres y los héroes hombres”, señaló. En cambio, sostuvo, la literatura escrita por mujeres quedó relegada “a un lugar más de la trastienda, de la cosa pequeña”.

Ese escenario, considera, está cambiando. “Vinimos a completar un pedazo del mundo que no estaba contado”, afirmó, y defendió la idea de que una historia protagonizada por mujeres puede interpelar a cualquier lector. Así como no se cuestiona leer una obra centrada en la relación entre un padre y un hijo varón, tampoco debería suponerse que las novelas sobre experiencias femeninas son exclusivamente para mujeres.

Del libro a la pantalla

La conversación pasó también por las adaptaciones audiovisuales de sus libros, un terreno en el que Piñeiro procura respetar la autonomía de quienes llevan sus historias a la pantalla. “Yo hago un texto, que es un inicio de un proceso de representación”, explicó. Después intervienen directores, productores, actores y otros profesionales que aportan su propia mirada y construyen una nueva obra artística.

Como ejemplo, destacó la adaptación de Catedrales, producida por Underground para Prime Video y filmada en Chile. Aunque inicialmente le generó cierta desilusión que la producción no se realizara en Argentina, terminó convencida de que el contexto chileno resultó especialmente apropiado para la historia, atravesada por el peso de las convicciones religiosas y los debates sobre el aborto.

La escritora elogió al elenco, integrado por intérpretes como Paulina García y Alfredo Castro, y destacó la recepción que tuvo la serie en Chile y en otros países. También subrayó que estas producciones permiten que sus libros encuentren nuevos lectores: algunos se acercan primero a la novela y después ven la adaptación, mientras que otros descubren el texto a partir de la pantalla.

“Realmente tengo la suerte de que muchas de estas producciones lo que hicieron es que más personas me leyeran”, señaló. Para la autora, la relación entre literatura y audiovisual no necesariamente enfrenta dos formas de contar, sino que puede ampliar el recorrido de una historia y acercarla a públicos diferentes.

Hacia el final de la entrevista, Piñeiro puso el foco en la situación del libro en Argentina, el aumento de los precios y las dificultades que atraviesan las librerías, las editoriales y los lectores. La escritora manifestó su preocupación por la posibilidad de que vuelva a discutirse la eliminación de la ley del libro, al considerar que su continuidad es importante para preservar la diversidad editorial y garantizar que las obras puedan llegar a distintos puntos del país.

“Tenemos que estar atentos, porque en cualquier momento la reactivan”, advirtió. Para Piñeiro, las consecuencias de una modificación de ese marco no se limitarían al precio de los ejemplares, sino que también podrían afectar a las editoriales pequeñas, las librerías independientes y la circulación de autores menos conocidos.

La escritora cuestionó, además, que las grandes cadenas puedan utilizar los libros como productos complementarios de otros negocios y modificar sus precios de acuerdo con sus propios intereses comerciales. En ese escenario, sostuvo, el riesgo es que la oferta termine concentrada en los títulos que más se venden, en detrimento de la pluralidad de voces y propuestas.

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A pesar de las dificultades, Piñeiro destacó la vitalidad de la literatura argentina, la presencia de autores que logran combinar ventas con propuestas de calidad y la permanencia de numerosas librerías y bibliotecas populares. También puso en discusión la idea de que los libros son necesariamente caros: “Los libros están caros o, en realidad, los sueldos están baratos”, planteó.

La frase resume una preocupación que atraviesa el acceso a la cultura en un contexto de dificultades económicas. Cuando los ingresos no alcanzan, explicó, la compra de libros suele quedar entre los primeros gastos que las familias postergan. Por eso, recomendó recurrir a las bibliotecas, compartir ejemplares entre amigos y familiares y favorecer la circulación de las obras.

“Lo importante es que se lea, que el libro circule, que se lea”, insistió. Ese intercambio, agregó, no solo permite acceder a más títulos, sino que también genera vínculos: compartir una lectura es abrir la posibilidad de conversar sobre ella, discutir interpretaciones y construir experiencias comunes.

En ese punto, Piñeiro vinculó la literatura con el teatro, otra de sus aficiones. Ambas experiencias, sostuvo, pueden generar comunidad a partir de una historia compartida. Un libro que pasa de una persona a otra no pierde valor; por el contrario, puede multiplicar sus sentidos y generar nuevas conversaciones.

Entrevista de Lucas Correa.