River Plate y Estudiantes de La Plata crean mesa de trabajo para mejorar el fútbol argentino

FOTO: Stefano Di Carlo y Sebastián Verón juntos en la organización de una mesa de trabajo para el desarrollo del fútbol argentino.

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- River Plate y Estudiantes de La Plata anunciaron a través de un comunicado que sus directivos llevaron a cabo una primera reunión el pasado martes, donde se acordó la formación de una mesa "permanente" de trabajo enfocada en "el desarrollo y la mejora del fútbol argentino".

El propósito de este encuentro es iniciar una "agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino".

En esta línea, ambas instituciones intercambiaron documentos y diagnósticos, además de compartir diferentes perspectivas sobre los "principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional". Coincidieron en la necesidad de crear espacios de trabajo que permitan discutir estos temas con profundidad, responsabilidad y una visión a largo plazo.

Asimismo, River y Estudiantes manifestaron que ambos clubes "comparten la convicción" de que, como protagonistas centrales del fútbol argentino, "tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento" y de generar espacios de diálogo que favorezcan la reflexión colectiva sobre el futuro del deporte.

Esta reunión se realizó en el contexto de la tensión existente entre los clubes y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El distanciamiento de River comenzó en marzo de 2026, cuando el club se retiró temporalmente del Comité Ejecutivo de la AFA, alegando una "falta de garantías procedimentales" y prácticas poco transparentes.

A pesar de haber regresado al Comité, la dirigencia del Millonario presentó propuestas para reorganizar el formato del torneo, exigiendo un torneo de 20 equipos, con descensos firmes, reglas estables, calendarios lógicos y transparencia en los arbitrajes.

Por su parte, el conflicto de Estudiantes con la AFA se intensificó cuando su presidente, Juan Sebastián Verón, propuso abrir el fútbol a capitales privados y adoptar modelos de gestión inspirados en Europa, lo que chocó con el rechazo de la AFA. Este conflicto se volvió evidente cuando el plantel del Pincha realizó un gesto en el que le dio la espalda a Rosario Central, que había sido declarado campeón de la tabla anual por la AFA, además de la controversia en la final de la Supercopa internacional, donde el Canalla se consagró campeón en medio de polémicas arbitrales.