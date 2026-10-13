Brasil impulsa medidas para aliviar deudas de pequeños emprendedores con nuevo paquete de estímulos

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) -- El Gobierno de Brasil reveló este martes 13 de octubre un nuevo paquete de cinco medidas destinadas a emprendedores individuales, con el objetivo de reducir el endeudamiento y facilitar el acceso a recursos para inversiones, además de simplificar las normativas para pequeños negocios.

El anuncio fue realizado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien explicó que la acción principal consiste en presentar ante el Congreso un proyecto de ley complementario que contempla la condonación de deudas que microempresarios mantienen con el Gobierno.

Esta propuesta podría beneficiar a aproximadamente 3,6 millones de pequeños emprendedores y abarcar un total de 12.600 millones de reales (2.520 millones de dólares) en deudas acumuladas.

El presidente argumentó que mantener estas deudas dificulta el acceso al crédito y limita el crecimiento de los negocios en el país.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, aseguró que la iniciativa también permitirá extinguir cobros y acciones judiciales relacionadas con estos débitos, además de eliminar restricciones derivadas de la morosidad, lo que facilitará la regularización de los emprendimientos.

Adicionalmente, el paquete incluye la negociación de deudas privadas de los pequeños emprendedores, con la esperanza de facilitar el acceso a nuevas líneas de crédito.

Asimismo, se contempla un programa de transferencia directa de recursos destinado a la compra de equipos, así como a mejorar la producción, los ingresos y la facturación de los pequeños negocios.